Acasa » Politică » Diana Buzoianu, avertisment pentru românii care și-au dezactivat mesajele RO-Alert: „Pot face diferența”

08 oct. 2025, 08:06
Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului. Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook

Într-o intervenție televizată, Diana Buzoianu a transmis un avertisment pentru persoanele care și-au dezactivat mesajele RO-Alert. Ministra Mediului a explicat de ce sunt aceste notificări importante, cu atât mai mult în contexte de genul Codului roșu de ploi torențiale din București și alte cinci județe.

Ce spune Diana Buzoianu despre mesajele RO-Alert

Potrivit ministrei Mediului, în aceste zile în care, treptat, avertismentele meteo au vizat tot mai multe județe, au fost organizate mai multe comitete ministeriale pentru situații de urgență. Sute de persoane au fost mobilizate în zonele aflate sub Cod roșu de ploi, iar toate aceste acțiuni preventive ar trebui, spune Diana Buzoianu, completate de inițiativa oamenilor de a-și activa mesajele RO-Alert. Acestea sunt trimise în timp real și informează oamenii cu privire la situații care i-ar putea pune în pericol.

„Am făcut zilele acestea mai multe comitete ministeriale pentru situațiile de urgenţă. Au fost declarate Coduri Roşii în mai multe judeţe. Acolo au fost mobilizate sute de persoane care au luat şi măsurile de prevenţie.

Sunt prezente la faţa locului pentru a avea şi intervenţii în măsura în care este nevoie. Monitorizăm constant absolut toate lucrările care sunt împotriva inundaţiilor şi avem monitorizarea şi pentru precipitaţii. 

Absolut toate alertele care trebuie să fie trimise sunt trimise în timp imediat. Tocmai de aceea își şi sfătuim pe toţi românii să urmărească aceste alerte. Ştiu că o parte din oamenii care ascultă această intervenţie şi-au setat inclusiv pe telefon să nu mai primească alertele de la Ro-Alert”, a spus Diana Buzoianu, la Antena 3.

De ce este important să primești mesajele RO-Alert

Diana Buzoianu este de părere că primirea mesajelor RO-Alert poate face diferența într-o situație critică, cum este cea a avertismentelor meteo din București și alte cinci județe din țară, în aceste zile.

„Sfatul nostru este să spuneți în setări că doriți să primiți alertele acestea, pentru că ele pot face diferența între siguranța dvs. sau a vă expune unor riscuri de care pur și simplu nu aflați la timp, pentru că nu primiți aceste alerte”, a explicat Buzoianu.

