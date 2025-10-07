Diana Buzoianu, , a vorbit, luni seară, despre problematica cu care se confruntă, privind acordarea avizelor de mediu.

Buzoianu a dat un răspuns celor care o critică pentru că nu emite acorduri de mediu pentru diverse hidrocentrale din țară și și-a motivat alegerea.

Diana Buzoianu: „Nu ne ajută pe niciunii dintre noi să dăm acorduri de mediu și în câteva luni să fie desființat ca ilegal acel acord

Ministrul Mediului a explicat că există cazuri unde este absolut inutil să acorzi un aviz de mediu pentru un proiect care, ulterior, va fi contestat și va pierde în instanță. Buzoianu a subliniat că mai importantă decât o postare de „laudă” pe Facebook sunt investițiile care ar putea merge către proiecte cu adevărat utile.

„Eu cred, într-un mod onest, că ar trebui să încercăm să nu ducem această discuție într-o bătălie între partide. Înțeleg colegii de la PSD, care au o presiune foarte mare pe ei, pentru că în aceste zile se vorbește despre facturile și despre creșterea factorilor la energie. Într-un mod onest, înțeleg această presiune. Nu pot arunca responsabilitatea în curtea altcuiva. Mai ales în curtea unui minister care este coordonat de USR de trei luni de zile. Nici dumnealor, cei care sunt astăzi în funcție, nu sunt vinovați pentru că nu s-a construit în ultimii 20 de ani o capacitate de energie suplimentară. Dar nu ne va ajuta să ne uităm la măsuri care astăzi, de fapt, nu ajută oamenii, în loc să ne uităm la soluțiile care cu adevărat ar putea să scadă facturile. Ce vreau să zic cu asta? Românii merită mai mult decât o pasare de responsabilități. Merită niște soluții concrete. Astăzi, noi suntem în punctul în care, și dacă s-ar da, din cele 10 hidrocentrale, care sunt oricum un subiect foarte mic, o parte foarte mică din ceea ce ar însemna, de fapt, o strategie pentru a scădea facturile românilor. Dar hai să luăm acest subiect cu hidrocentralele. Din păcate, el a fost transformat ca subiect principal în loc să ne uităm la capacități reale de creștere pentru energia din România. Dar bun, ne uităm la hidrocentrale. Din cele 10 hidrocentrale care sunt astăzi în arii naturale protejate sau care au fost declarate ca fiind strategice pentru România, 6 au primit înainte de mandatul meu acord de mediu. Al șaptelea este pus în transparență, va trebui să primească, imediat după ce trec zilele de punere în transparență, acordul de mediu. Și mai sunt 3 hidrocentrale. Acum, nu ne ajută pe niciunii dintre noi să dăm aceste acorduri de mediu, cum a fost dat, de exemplu, la Surduc pe jumătate din lucrări și câteva luni de zile să fie contestat și să piardă în instanță, să fie desființat ca ilegal acel acord”, a declarat Diana Buzoianu la

Ministrul Mediului: „Colegii de la PSD vor să-și găsească un narativ în care să dea vina pe oricine altcineva mai puțin pe ei”

Întrebată fiind ce părere are despre faptul că PSD acuză că nu dorește să emite avize de mediu dinadins, Buzoianu a precizat că încearcă să înțeleagă punctul de vedere al acestora. Potrivit declarațiilor sale, social-democrații vor să se sustragă din povestea aceasta actuală, în care facturile la energie sunt mai mari, și astfel caută vinovați în stânga și în dreapta.

„Pentru că, da, sigur, poți să-ți pui o poză pe Facebook și să te lauzi că ai deblocat un proiect care este atât de bine deblocat și atât de prost făcut, încât la 3 luni distanță este contestat și este distrus complet, desființat complet în instanță. Eu nu vreau să fiu ministrul care își pune poză pe Facebook și se laudă cu ceva care este atât de șubred, încât în câteva luni de zile se anulează. Eu îmi doresc să fie făcute niște analize obiective, astfel încât toate proiectele care sunt aprobate să fie într-adevăr utile. Dacă vorbim despre cazul Surduc, de exemplu, vorbim acolo de o comunitate de 6.000, haideți să spunem 4-6.000 de locuitori, depinzând care sunt calculele oficiale, care vor fi afectați de această lucrare, posibil afectați de această lucrare și este treaba noastră să ne asigurăm că datele care sunt oferite în aceste studii sunt niște date obiective. Dacă ne uităm la media debitelor din ultimii 30 de ani și ignorăm că acolo apa a scăzut în ultimii 4-5 ani de zile dramatic, nu vom face absolut nimic decât să investim într-o infrastructură care nu va ajuta cu absolut nimic, dar chiar va afecta viața unor oameni. Și este normal, înainte ca un ministru să vină să semneze fără să se uite în stânga și în dreapta, să meargă pe teren, să vadă care este realitatea acolo și să ceară informații obiective. Nu va ajuta pe nimeni. Deci aici nu este o discuție despre o luptă politică. Cel puțin eu încerc să duc discuția cât se poate de obiectiv. Înțeleg și frica colegilor de la PSD care sunt asaltați probabil acum de această temă cu creșterea facturilor și, repet, vor să-și găsească un narativ în care să dea vina pe oricine altcineva mai puțin pe ei, dar realitatea este că asta nu îi va ajuta pe români în niciun fel. Românii au nevoie de mai multe soluții concrete pentru a crește. Aceste lucrări, de exemplu, pentru care astăzi este acuzat USR-ul că nu vor crește facturile, pentru că nu sunt furnizate datele sau, mă rog, acordurile pentru aceste trei lucrări, sunt lucrări care, oricum, prin studiile de fezabilitate, au între 36 de luni și 26 de luni să fie finalizate. La Cornetu Avrig vorbim de unul dintre baraje care este la 1%. Deci, oricum, nu vorbim de măsuri care să ajute anul acesta, dar oricum nu vorbim de măsuri care să ajute nici peste trei ani dacă sunt puse în practică și nu sunt debitele reale. Doar că dacă peste trei ani de zile noi am decis să ducem banii aceștia către proiecte ineficiente, în loc să ducem banii către Iernut, de exemplu, sau către retehnologizarea unor infrastructuri care ar putea să aducă mult mai multă capacitate de producție, în fapt, cu resursele limitate pe care noi le-am avut, am decis să le ducem către un subiect care nu ajută oamenii și să le luăm aceste resurse, să le luăm să nu le alocăm către proiectele care, cu adevărat, ar fi crescut capacitatea. Aici este o discuție foarte obiectivă”, a adăugat ministrul Mediului.