Diana Buzoianu, , a făcut declarații referitoare la situația în care vor fi emise acordurile de mediu pentru amenajare anumitor hidrocentrale, cu ocazia vizitei pe care a făcut-o duminică în comuna Gura Techii, județul Buzău.

Ministrul Mediului s-a deplasat la Buzău pentru a discuta cu localnicii pe subiectul continuării lucrărilor de construcție a hidrocentralei Surduc.

Ce mesaje au transmis localnicii

Localnicii s-au împărțit în două tabere. Pe de o parte, unii au fost de acord cu orice proiect care ar aduce o „fărâmă de energie” sistemului național, pe de altă parte, oamenii au afișat mesaje protestatare.

„Barajul Surduc, pe hârtie energie, în realitate secetă și o mare prostie”, „Nu furați râul Bâsca Mare. El este al comunității. Uniți salvăm râul Bâsca Mare” sau „Apă deturnată, viață anulată. Barajul Surduc, Valea Bâscii secetă”, au fost o parte din mesajele afișate de localnicii, care consideră că proiectul ar afecta destul de mult, atât mediul, cât și resursele de apă.

Diana Buzoianu: „Ne dorim să nu construim o hidrocentrală pentru o zonă care nu mai are apa necesară”

Diana Buzoianu a atras atenția asupra faptului că este necesar să fie efectuată o analiză obiectivă, iar în urma acesteia să fie luată decizia de a construi sau nu, de a investi sau nu într-un anumit proiect, care să fie benefic pentru sistemului energetic național.

„Noi ne dorim, la Ministerul Mediului, să aprobăm absolut orice proiect care face bine pentru sistemul energetic, ne dorim să crească capacitatea energetică, puterea instalată să poată să fie din ce în ce mai mare, însă pe date obiective. Am avut mai multe discuții în coaliție și cele două propuneri care au fost puse pe masă de fiecare dată au fost legate fie de realizarea unor studii obiective complementare, pentru că studiile Hidroelectrica sunt contestate, astăzi am văzut la cetățenii din localitate și avem nevoie de o analiză care să nu vină din partea beneficiarului direct, fie modificarea legislației. Dacă vom merge înainte cu această lege pe care o avem, cred că este necesar să fie analizat obiectiv, făcut un studiu care să ne permită să luăm o decizie obiectivă. Ne dorim să nu construim o hidrocentrală pentru o zonă care nu mai are apa necesară. Îmi doresc ca proiectele bune să fie finalizate, doar că avem resurse limitate la Ministerul Mediului și la Ministerul Energiei. Este bine ca acele resurse să se ducă spre lucrările care au cea mai mare capacitate”, a afirmat ea, conform AGERPRES.

Ministrul Mediului: „Avem proiecte care pe hârtie au o putere instalată de 6.400 și în nicio zi din ultimul an nu s-au atins măcar 3.200 de megawați”

a subliniat faptul că proiectele care există pe hârtie, din ultimii zeci de ani, nu mai reflectă realitatea zilelor noastre. Hidrocentralele nu produc nici măcar jumătate din ceea ce este notat în documentele respective.

„Astăzi am avut ore în care am importat la preț poate dublu față de ceea ce am putut noi să vindem, dar nu am atins nici 50% din energia care ar fi putut fi produsă de hidrocentrale. De altfel, Hidroelectrica spune că există 6.400 de megawați putere instalată, nu ne putem aștepta ca această putere să fie atinsă. Avem proiecte care pe hârtie au o putere instalată de 6.400 și în nicio zi din ultimul an nu s-au atins măcar 3.200 de megawați. Asta ne spune că proiectele care au fost gândite se bazau pe niște debite care astăzi nu mai există. Astăzi avem o legislație care impune să fie calculată o medie de debite din ultimii 30 de ani. Este clar că debitul, media de debit din ultimii 30 de ani nu este cea care astăzi există în realitate. Și atunci întrebarea este de ce atragem privirea către lucrări care nu sunt nici eficiente, nici necesare? De ce nu ducem aceste resurse către lucrările care sunt cu adevărat necesare? Eu nu pot să răspund la această întrebare, dar pot să mă asigur că atunci când vom trece acordul de mediu, el să fie trecut pe niște baze obiective, pe niște date obiective obținute”, a precizat Diana Buzoianu.

Diana Buzoianu: „Poate să fie un sport național în România să arunci vina”

De asemenea, șefa de la Mediu a afirmat că în țara noastră este „la modă” să pasezi vina pe altcineva. Aceasta a precizat că timpul în care ea a realizat studiul și „a dat drumul” hidrocentralei de la Pașcani a fost unul record și ar fi dorit să vadă câți alți miniștri ar fi putut face același lucru.

„A arunca vina pe un om care este de 3 luni de zile la minister, sigur că poate să fie un sport național în România să arunci vina, să pasezi vina pe alte persoane, dar cred că absolut orice om de bună credință care se uită la situație înțelege că în ultimii zeci de ani de zile nu s-au făcut investițiile care erau nevoie să fie făcute. Pe Pașcani am dat drumul, am analizat această lucrare, am făcut un studiu cu Apele Române, am dat drumul la această lucrare într-un timp record, practic, într-o lună de când mi-a ajuns la semnare de acest aviz, acord, l-am și pus în transparență. Aș fi vrut să fie alți miniștri care s-ar fi mișcat la fel de repede. La Surduc, da, cred că este nevoie să fie făcută o analiză. Eu nu spun să fie făcute analizele pentru a respinge aceste lucrări, dar spun că aș vrea ca absolut toți miniștrii să-și ia în serios treaba și să nu dea proiecte doar de dragul de a fi pe hârtie. Pentru că nu ne ajută cu nimic să avem putere instalată pe hârtie și de fapt să nu ajungem niciodată să o atingem nici măcar cu 50%”, a punctat Buzoianu.