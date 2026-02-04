Diana Șoșoacă, reacție explozivă! Europarlamentarul S.O.S România a reacționat vehement după ce Comitetul Juridic al Camerei Reprezentanților SUA a publicat un raport despre presupuse presiuni exercitate de instituțiile europene asupra platformelor online în context electoral. Șoșoacă susține că acest document confirmă teoriile ei privind anularea alegerilor prezidențiale din România și invalidarea candidaturii sale de către Curtea Constituțională.

„Și ei sunt putiniști, trădătorilor? Sataniștilor de la putere! Globaliștilor! Infractorilor! Dictatură CCR, UE! Deci încă o dată am avut dreptate! Am spus clar de la început că anularea candidaturii mele de către ccr a fost comandată de comisia europeană – Ursula von der Leyen! Am spus clar că nu există nicio probă că au fost rușii și că au fost CE-Ursula, Mossad, SRI, SIE și sclavii de la și putere! Am spus clar, imediat după anularea candidaturii mele, că alegerile vor fi anulate! Am spus clar că Nicușor nu este președinte, guvernul nu este constituțional și legitim, toți uzurpă calități oficiale!”, a scris Șoșoacă, pe .

Diana Șoșoacă, reacție explozivă! Ce acuzații aduce instituțiilor europene și românești

Diana Șoșoacă acuză pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe Curtea Constituțională și pe instituțiile statului român de „uzurpare de funcții oficiale” și „trădare de țară”. Ea cere intervenția Parchetului General pentru a-i reține pe cei implicați, subliniind că „nu mai funcționează imunitatea parlamentară și nici prezidențială, în ceea ce îi privește”.

„Solicit Parchetului General să îi rețină pe toți! Este caz de flagrant și trădare de țară! Nu mai funcționează imunitatea parlamentară și nici prezidențială, în ceea ce îi privește! Florenta, dacă nu reții acești dictatori și uzurpatori, ești complice la fraudarea și falsificarea alegerilor din România!”, a mai adăugat ea.

Ce alte acuzații mai aduce europarlamentarul

Șoșoacă vorbește despre o „cenzură recunoscută internațional” și „fraudarea alegerilor” nu doar în România, ci și în Republica Moldova.

„Am spus foarte clar că Maia Sandu este o infractoare și că alegerile din Moldova au fost fraudate la solicitarea UE! La acest moment Ursula von der Leyen trebuie reținută și întreaga echipă de comisari europeni! Suntem oficial în cenzură recunoscută internațional! Va urma.”, a conchis lidera S.O.S. România.