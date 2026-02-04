B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Diana Șoșoacă, reacție explozivă după raportul SUA privind anularea alegerilor: „Am spus clar că Nicușor nu este președinte”. Ce alte acuzații mai aduce

Diana Șoșoacă, reacție explozivă după raportul SUA privind anularea alegerilor: „Am spus clar că Nicușor nu este președinte”. Ce alte acuzații mai aduce

Ana Maria
04 feb. 2026, 18:24
Diana Șoșoacă, reacție explozivă după raportul SUA privind anularea alegerilor: Am spus clar că Nicușor nu este președinte. Ce alte acuzații mai aduce
Sursa foto: Inquam Photos / Alexandru Nechez
Cuprins
  1. Diana Șoșoacă, reacție explozivă! Ce acuzații aduce instituțiilor europene și românești
  2. Ce alte acuzații mai aduce europarlamentarul

Diana Șoșoacă, reacție explozivă! Europarlamentarul S.O.S România a reacționat vehement după ce Comitetul Juridic al Camerei Reprezentanților SUA a publicat un raport despre presupuse presiuni exercitate de instituțiile europene asupra platformelor online în context electoral. Șoșoacă susține că acest document confirmă teoriile ei privind anularea alegerilor prezidențiale din România și invalidarea candidaturii sale de către Curtea Constituțională.

Și ei sunt putiniști, trădătorilor? Sataniștilor de la putere! Globaliștilor! Infractorilor! Dictatură CCR, UE! Deci încă o dată am avut dreptate! Am spus clar de la început că anularea candidaturii mele de către ccr a fost comandată de comisia europeană – Ursula von der Leyen! Am spus clar că nu există nicio probă că au fost rușii și că au fost CE-Ursula, Mossad, SRI, SIE și sclavii de la CCR și putere! Am spus clar, imediat după anularea candidaturii mele, că alegerile vor fi anulate! Am spus clar că Nicușor nu este președinte, guvernul nu este constituțional și legitim, toți uzurpă calități oficiale!”, a scris Șoșoacă, pe Facebook.

Diana Șoșoacă, reacție explozivă! Ce acuzații aduce instituțiilor europene și românești

Diana Șoșoacă acuză pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe Curtea Constituțională și pe instituțiile statului român de „uzurpare de funcții oficiale” și „trădare de țară”. Ea cere intervenția Parchetului General pentru a-i reține pe cei implicați, subliniind că „nu mai funcționează imunitatea parlamentară și nici prezidențială, în ceea ce îi privește”.

Solicit Parchetului General să îi rețină pe toți! Este caz de flagrant și trădare de țară! Nu mai funcționează imunitatea parlamentară și nici prezidențială, în ceea ce îi privește! Florenta, dacă nu reții acești dictatori și uzurpatori, ești complice la fraudarea și falsificarea alegerilor din România!”, a mai adăugat ea.

Ce alte acuzații mai aduce europarlamentarul

Șoșoacă vorbește despre o „cenzură recunoscută internațional” și „fraudarea alegerilor” nu doar în România, ci și în Republica Moldova.

Am spus foarte clar că Maia Sandu este o infractoare și că alegerile din Moldova au fost fraudate la solicitarea UE! La acest moment Ursula von der Leyen trebuie reținută și întreaga echipă de comisari europeni! Suntem oficial în cenzură recunoscută internațional! Va urma.”, a conchis lidera S.O.S. România.

Tags:
Citește și...
Bolojan evită un răspuns la cererea UDMR de reducere a taxelor locale: „Problema e complexă și are o paletă largă de aplicare”
Politică
Bolojan evită un răspuns la cererea UDMR de reducere a taxelor locale: „Problema e complexă și are o paletă largă de aplicare”
Ce se întâmplă cu prețul la gaze după 1 aprilie? Bolojan a anunțat că va urma o perioadă tranzitorie: „Va rămâne stabil pe tot parcursul anului”
Politică
Ce se întâmplă cu prețul la gaze după 1 aprilie? Bolojan a anunțat că va urma o perioadă tranzitorie: „Va rămâne stabil pe tot parcursul anului”
Ilie Bolojan, anunț de ultimă oră. Premierul declamă sfârșitul perioadei de austeritate. Ce urmează pentru români
Politică
Ilie Bolojan, anunț de ultimă oră. Premierul declamă sfârșitul perioadei de austeritate. Ce urmează pentru români
Bolnavii de cancer, condamnați de statul român. Pacienții obligați să aștepte peste doi ani pentru tratamente inovatoare
Politică
Bolnavii de cancer, condamnați de statul român. Pacienții obligați să aștepte peste doi ani pentru tratamente inovatoare
Jurista Diana Buzoianu „bătută” de sindicate pe proceduri de legalitate. Reorganizarea Romsilva, retrasă din ședința Comisiei de Dialog Social a Ministerului Mediului
Politică
Jurista Diana Buzoianu „bătută” de sindicate pe proceduri de legalitate. Reorganizarea Romsilva, retrasă din ședința Comisiei de Dialog Social a Ministerului Mediului
Alertă de mediu la Giurgiu după scufundarea unei ambarcațiuni. Cum intervin autoritățile după posibila poluare cu produse petroliere (FOTO)
Politică
Alertă de mediu la Giurgiu după scufundarea unei ambarcațiuni. Cum intervin autoritățile după posibila poluare cu produse petroliere (FOTO)
USR îl cheamă în Parlament pe Ivan să dea explicații despre criza apei din Argeș. Replica ministrului: Unii colegi se cred în opoziție (VIDEO)
Politică
USR îl cheamă în Parlament pe Ivan să dea explicații despre criza apei din Argeș. Replica ministrului: Unii colegi se cred în opoziție (VIDEO)
Nicușor Dan, prima reacție după raportul SUA pe ingerințele UE în alegerile din statele Uniunii. Cum răspunde șeful statului
Politică
Nicușor Dan, prima reacție după raportul SUA pe ingerințele UE în alegerile din statele Uniunii. Cum răspunde șeful statului
Planurile lui Bogdan Ivan privind facturile la gaze, după ce expiră plafonarea. O schemă de sprijin, printre măsuri (VIDEO)
Politică
Planurile lui Bogdan Ivan privind facturile la gaze, după ce expiră plafonarea. O schemă de sprijin, printre măsuri (VIDEO)
Ivan: „România e acum cu peste 50% din depozitele de gaze pline” / Recomandări pentru facturi mai mici la curent și gaze (VIDEO)
Economic
Ivan: „România e acum cu peste 50% din depozitele de gaze pline” / Recomandări pentru facturi mai mici la curent și gaze (VIDEO)
Ultima oră
19:56 - Bolojan evită un răspuns la cererea UDMR de reducere a taxelor locale: „Problema e complexă și are o paletă largă de aplicare”
19:48 - Uzina Dacia din Mioveni renunță la oameni și mizează pe tehnologie: concedieri, compensații uriașe și producție automatizată
19:45 - Ce se întâmplă cu prețul la gaze după 1 aprilie? Bolojan a anunțat că va urma o perioadă tranzitorie: „Va rămâne stabil pe tot parcursul anului”
19:05 - Mesajul lui Sorin Grindeanu după vizita la Sfântul Mormânt și Zidul Plângerii: „Noi, românii, suntem respectați aici, la Ierusalim, pentru că am știut să ne apărăm credința” (VIDEO)
19:00 - Programul de liniște la bloc. Ce sancțiuni riscă locatarii care-și deranjează vecinii
18:46 - Ilie Bolojan, anunț de ultimă oră. Premierul declamă sfârșitul perioadei de austeritate. Ce urmează pentru români
18:22 - Greșeala pe care o fac mulți pasageri. Ce amendă primești dacă nu porți centura pe bancheta din spate
18:00 - Bolnavii de cancer, condamnați de statul român. Pacienții obligați să aștepte peste doi ani pentru tratamente inovatoare
17:59 - Va ninge de 1 Mai, în România? Prognoza meteo pentru primăvara 2026. Ce au anunțat meteorologii
17:36 - Ce-a pățit un pensionar după ce a comandat acest produs de pe Temu. Nu i-a venit să creadă când a văzut ce s-a întâmplat