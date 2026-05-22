Florin Cîțu, fost ministru de Finanțe și premier, desființează ale guvernelor din ultimul timp, inclusiv cele promovate de . El atrage atenția că investițiile publice masive nu ajută economia, în ciuda declarațiilor festiviste de la .

Florin Cîțu desființează politicile lui Bolojan

Investițiile masive, din bani publici, realizate de nu au ajutat economia. Fostul premier Florin Cîțu a prezentat un grafic din care rezultă că consecințele acestor politici, promovate și de Ilie Bolojan, în plină criză, au avut rezultate contrare celor așteptate.

„Un grafic care ar trebui să închidă o întreagă dezbatere publică. Începând cu 2022, statul român a cheltuit din ce în ce mai mult pe „investiții”, iar economia a răspuns din ce în ce mai slab. De la 5% din PIB cheltuieli de investiții și 5,7% creștere in 2021, la 8% din PIB cheltuieli de investiții și 0% creștere în 2026 (estimare CE). Relația este inversă. Și nu este un accident”, a explicat Cîțu pe Facebook.

Potrivit spuselor sale, eșecul acestor politici este datorat faptului că guvernele au preferat cantitatea în locul calității. Concret, spune Cîțu, s-au cheltuit bani mi mulți dar mai prost, fără un beneficiu concret.

„Guvernele au ales cantitatea în locul calității. Au cheltuit mai mult, dar mai prost. Există explicații economice clare pentru ce se întâmplă. Sper ca cei plătiți din banii noștri să ia decizii pentru noi să le caute și să le înțeleagă. Până atunci, sloganul «modelului bazat pe investiții publice» — împrumutat, de altfel, din vocabularul unei economii care s-a prăbușit în 1989 — este spulberat de realitatea economică contemporană”, a mai spus Cîțu.

Recomandarea fostului premier pentru cetățeni

Mesajul transmis de Florin Cîțu vine în contextul unei dezbateri economice tot mai intense privind strategia de dezvoltare a României din ultimii ani. În acest context, el a recomandat cetățenilor să nu-i mai analizeze pe politicieni după mesajele propagandistice și după promisiuni. Politicienii trebuie să fie analizați după rezultatele pe care le politicienii le livrează.

„Ar trebui să vă obișnuiți să-i analizați pe cei din funcții publice după rezultate, nu după promisiuni”, a spus fostul premier.

În ultimii ani, guvernele au susținut că investițiile publice masive, în special cele finanțate din fonduri europene și PNRR, reprezintă principalul motor de dezvoltare economică. Fiecare premier și ministru s-a lăudat cu sumele record investite în obiective publice, acesta fiind considerat un argument în favoarea creșterii economice viitoare.

Acum fostul premier contestă eficiența acestor cheltuieli și sugerează că multe investiții nu generează suficientă productivitate sau efect economic real. Comentariul său vine după ce Comisia Europeană a revizuit puternic în jos prognoza economică pentru România. Estimarea de creștere pentru 2026 a fost redusă de la 1,1% la 0,1%, cea mai mare scădere din Uniunea Europeană.

Criticile lui Florin Cîțu demolează modelul bazat pe investiții