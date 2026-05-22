Florin Cîțu desființează politicile economice ale guvernului Bolojan. Investițiile publice masive n-au ajutat economia

Adrian Teampău
22 mai 2026, 15:30
Florin Cîțu, fost premier, fost ministru de Finanțe. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Florin Cîțu desființează politicile lui Bolojan
  2. Recomandarea fostului premier pentru cetățeni
  3. Criticile lui Florin Cîțu demolează modelul bazat pe investiții

Florin Cîțu, fost ministru de Finanțe și premier, desființează politicile economice ale guvernelor din ultimul timp, inclusiv cele promovate de Ilie Bolojan. El atrage atenția că investițiile publice masive nu ajută economia, în ciuda declarațiilor festiviste de la Palatul Victoria

Florin Cîțu desființează politicile lui Bolojan

Investițiile masive, din bani publici, realizate de guvern nu au ajutat economia. Fostul premier Florin Cîțu a prezentat un grafic din care rezultă că consecințele acestor politici, promovate și de Ilie Bolojan, în plină criză, au avut rezultate contrare celor așteptate.

„Un grafic care ar trebui să închidă o întreagă dezbatere publică. Începând cu 2022, statul român a cheltuit din ce în ce mai mult pe „investiții”, iar economia a răspuns din ce în ce mai slab. De la 5% din PIB cheltuieli de investiții și 5,7% creștere in 2021, la 8% din PIB cheltuieli de investiții și 0% creștere în 2026 (estimare CE). Relația este inversă. Și nu este un accident”, a explicat Cîțu pe Facebook.

Potrivit spuselor sale, eșecul acestor politici este datorat faptului că guvernele au preferat cantitatea în locul calității. Concret, spune Cîțu, s-au cheltuit bani mi mulți dar mai prost, fără un beneficiu concret.

„Guvernele au ales cantitatea în locul calității. Au cheltuit mai mult, dar mai prost. Există explicații economice clare pentru ce se întâmplă. Sper ca cei plătiți din banii noștri să ia decizii pentru noi să le caute și să le înțeleagă. Până atunci, sloganul «modelului bazat pe investiții publice» — împrumutat, de altfel, din vocabularul unei economii care s-a prăbușit în 1989 — este spulberat de realitatea economică contemporană”, a mai spus Cîțu.

Recomandarea fostului premier pentru cetățeni

Mesajul transmis de Florin Cîțu vine în contextul unei dezbateri economice tot mai intense privind strategia de dezvoltare a României din ultimii ani. În acest context, el a recomandat cetățenilor să nu-i mai analizeze pe politicieni după mesajele propagandistice și după promisiuni. Politicienii trebuie să fie analizați după rezultatele pe care le politicienii le livrează.

„Ar trebui să vă obișnuiți să-i analizați pe cei din funcții publice după rezultate, nu după promisiuni”, a spus fostul premier.

În ultimii ani, guvernele au susținut că investițiile publice masive, în special cele finanțate din fonduri europene și PNRR, reprezintă principalul motor de dezvoltare economică. Fiecare premier și ministru s-a lăudat cu sumele record investite în obiective publice, acesta fiind considerat un argument în favoarea creșterii economice viitoare.

Acum fostul premier contestă eficiența acestor cheltuieli și sugerează că multe investiții nu generează suficientă productivitate sau efect economic real. Comentariul său vine după ce Comisia Europeană a revizuit puternic în jos prognoza economică pentru România. Estimarea de creștere pentru 2026 a fost redusă de la 1,1% la 0,1%, cea mai mare scădere din Uniunea Europeană.

Criticile lui Florin Cîțu demolează modelul bazat pe investiții

Guvernul condus de premierul demis Ilie Bolojan și analiștii afiliaț susțin că investițiile publice mari sunt necesare pentru modernizarea infrastructurii și pentru absorbția fondurilor europene. Premierul demis a declarat recent, că România are în 2026 „cel mai mare buget de investiții ca pondere din ultimii ani”, bazat în mare parte pe fonduri europene și PNRR.

Confruntați cu eșecul, susținătorii modelului susțin că efectele pozitive se vor vedea mai târziu, pe termen lung. Ei spun că marile proiecte de infrastructură, spitale sau energie nu pot produce rezultate economice imediate.

Realitatea a demonstrat că cea mai mare parte a acestor fonduri, destinate investițiilor publice se duc către rețelele de firme clientelare. Iar de aici, banii intră, sub diferite forme în buzunarele politicienilor și ale partidelor. De multe ori, lucrările de investiții sunt proaste, deși sunt supraevaluate, și necesită costuri suplimentare.

De-a lungul timpului, presa a relatat de nenumărate ori despre investiții total nejustificate care nu au făcut decât să crească risipa de fonduri bugetare. Piste de bicicletă care nu duc nicăieri, parcuri amenajate în mijlocul pădurilor, parcuri industriale în care nu calcă picior de investitor, drumuri care se opresc în mijlocul pustietății. Toate acestea sunt posibile deoarece nu sunt impuse reguli care să prioritizeze investițiile publice și să restrângă risipa.

Victor Ponta rupe tăcerea. De ce nu a mers, de fapt, la consultările cu Nicușor Dan
Victor Ponta rupe tăcerea. De ce nu a mers, de fapt, la consultările cu Nicușor Dan
Crin Antonescu a dezvăluit ce i-a cerut lui Ilie Bolojan: „O să începeți să îl regretați pe Iohannis"
Crin Antonescu a dezvăluit ce i-a cerut lui Ilie Bolojan: „O să începeți să îl regretați pe Iohannis”
Bolojan, detalii despre noul Guvern și despre discuțiile cu Nicușor Dan. Ce avertisment a transmis: „Nu trebuie să ne ascundem"
Bolojan, detalii despre noul Guvern și despre discuțiile cu Nicușor Dan. Ce avertisment a transmis: „Nu trebuie să ne ascundem”
Rusia caută o ieșire care să pară victorie. Elitele ruse se tem că războiul din Ucraina a intrat în blocaj
Rusia caută o ieșire care să pară victorie. Elitele ruse se tem că războiul din Ucraina a intrat în blocaj
PSD avansează două scenarii pentru viitoarea guvernare. Marius Budăi: „Cu refacerea Coaliției nu avem o problemă. Dacă nu-și doresc, ne asumăm noi"
PSD avansează două scenarii pentru viitoarea guvernare. Marius Budăi: „Cu refacerea Coaliției nu avem o problemă. Dacă nu-și doresc, ne asumăm noi”
O judecătoare de Curte de Apel, atac suburban la adresa lui Bolojan: „Nesimțitul ăla cocoțat foarte sus, chiar prea sus pentru nivelul lui moral și intelectual". Ce a deranjat-o
O judecătoare de Curte de Apel, atac suburban la adresa lui Bolojan: „Nesimțitul ăla cocoțat foarte sus, chiar prea sus pentru nivelul lui moral și intelectual”. Ce a deranjat-o
Zelenski anunță atacuri la 700 de kilometri de Ucraina. Kievul lovește rafinării și promite noi operațiuni în Rusia
Zelenski anunță atacuri la 700 de kilometri de Ucraina. Kievul lovește rafinării și promite noi operațiuni în Rusia
Acordul Bolojan-Fritz nu funcționează în teritoriu. PNL și PSD și-au dat mâna în Consiliul Județean condus de Adrian Veștea
Acordul Bolojan-Fritz nu funcționează în teritoriu. PNL și PSD și-au dat mâna în Consiliul Județean condus de Adrian Veștea
Legea salarizării unitare intră în linie dreaptă. Dragoș Pîslaru anunță un acord politic pentru reforma salariilor de la stat
Legea salarizării unitare intră în linie dreaptă. Dragoș Pîslaru anunță un acord politic pentru reforma salariilor de la stat
NATO caută o formulă mai corectă pentru ajutorul dat Ucrainei. Rutte avertizează că povara nu poate rămâne pe umerii acelorași aliați
NATO caută o formulă mai corectă pentru ajutorul dat Ucrainei. Rutte avertizează că povara nu poate rămâne pe umerii acelorași aliați
