PSD avansează două scenarii pentru viitoarea guvernare. Marius Budăi: „Cu refacerea Coaliției nu avem o problemă. Dacă nu-și doresc, ne asumăm noi”

În interiorul PSD sunt discutate două scenarii pentru ieșirea din actuala criză politică: refacerea coaliției de guvernare împreună cu PNL, USR și UDMR sau asumarea unei guvernări exclusiv sub conducerea social-democraților.

Refacerea coaliției cu PNL sau un guvern condus de PSD

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a lansat și un atac direct la adresa liderului liberal Ilie Bolojan, susținând că social-democrații nu au mai putut continua colaborarea în actualele condiții. Dar fără Bolojan, PSD nu are o problemă să refacă vechea coaliție.

„Să renunțăm la orgolii, toți, de la PSD în jos. Noi n-am avut orgolii, noi am spus că ne așezăm oricând la masa de dialog. Am avut o singură chestiune, pe care am făcut-o la moțiune. Nu am mai putut să-l girăm pe domnul Bolojan și se vede pe zi ce trece că am avut dreptate

Aduceți-vă aminte de prima dumnealui declarație cu incapacitatea de plată. Un demnitar nu are voie să vorbească așa despre țara lui. Nu are voie, punct! Am sugerat un stil de discurs care nu ascunde realitatea, dar care dă încredere populației, nu o sperie.

Cu refacerea Coaliției, cu un prim-ministru de la PNL, nu avem o problemă. Dacă nu-și doresc, da, ne asumăm, cu prim-ministru de la noi. Prima opțiune a fost refacerea Coaliției și a spus-o Sorin Grindeanu de la început”, a spus Marius Budăi, într-un interviu pentru

Unde se strică cele două scenarii

Însă cele două scenarii descrise de Marius Budăi nu par deloc ușor de pus în practică.

Pe de o parte, a transmis în repetate rânduri că PNL nu mai dorește continuarea formulei actuale alături de PSD, considerând că parteneriatul dintre cele două partide a generat blocaje și costuri electorale pentru liberali.

Liderul liberal susține că viitoarea guvernare trebuie construită în jurul unei majorități reformiste și că PNL trebuie să se delimiteze clar de PSD după experiența ultimilor ani. Mai mult, Bolojan a anunțat că nu susține nicio formulă de guvernare în care apare PSD.

În paralel, liderul interimar al PSD, , anunță că încearcă să construiască o majoritate parlamentară care să excludă George Simion și partidul AUR din viitoarea formulă guvernamentală. Doar că fără AUR, în condițiile în care PNL își menține poziția, nu există nicio majoritate care să susțină un guvern condus de PSD.