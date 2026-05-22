Pep Guardiola, antrenorul care a făcut istorie la , se desparte de echipă după zece ani de succese. Separarea a fost confirmată de conducere clubului de .

Pep Guardiola și-a oficializat despărțirea de „echipa cetățenilor”

Clubul englez de fotbal Manchester City a confirmat despărţirea de legendarul la finalul sezonului. Cu echipa din Manchester, Pep Guardiola a reușit să obțină 20 de trofee în decurs de zece ani. El și-a trecut în palmares şase titluri în Premier League, dar și trofeul Ligii Campionilor câștigat în 2023. transmite AFP.

Tehnicianul în vârstă de 55 de ani va sta pentru ultima oară, pe banca lui City, duminică, la meciul cu Aston Villa care a fost programat în ultima etapă din Premier League. Ulterior, el va prelua un rol de „ambasador” pentru City Football Group, din care face parte clubul.

„Nu mă întrebaţi care sunt motivele pentru plecare. Nu există, însă, în interiorul meu, ştiu că este momentul potrivit. (…) Sentimentele vor fi eterne, oamenii, amintirile, iubirea pe care o am pentru Manchester City”, a transmis Guardiola într-un comunicat publicat de club.

Tehnicianul părăseşte clubul „Blue Sky” cu un an înainte de expirarea contractului. Decizia sa a fost anunțată, pe surse, în presa britanică la începutul săptămânii. Informația nu a fost confirmată, până la comunicatul oficial.

Antrenorul care a transformat City

Pep Guardiola a ajuns la Manchester City după ce a antrenat FC Barcelona şi Bayern Munchen. El a transformat echipa din Premier League într-o maşinărie care obține victorii pe bandă. Echipa a căpătat o nouă identitate în joc, devenind impresionantă în peisajul fotbalistic britanic şi european.

În zece ani, tehnicianul a câştigat 20 de trofee, dintre care şase în cel mai important campionat de pe glob. În 2023 și-a adjudecat Liga Campionilor în 2023, o premieră pentru clubul din nord-vestul Angliei.

În Premier League, a realizat mai multe recorduri, cum ar fi cele 100 de puncte câştigate la primul său titlu, în 2018. Guardiola a reușit să câștige titlul de patru ori consecutiv, din 2021 până în 2024. Este legendară rivalitatea cu Liverpoolul, condus de germanul Jurgen Klopp, pe care l-a depăşit la un punct în 2019 şi apoi în 2022.

Este pentru prim oară când echipa condusă de Guardiola nu a reuşit să câştige un titlu două sezoane la rând. Anul trecut, Manchester City a pierdut în fața lui Liverpool, sub comanda lui Arne Slot, iar acum în fața lui Arsenal, condusă de Mikel Arteta. În acest sezon, City a obţinut, totuși, două trofee, Cupa Angliei şi Cupa Ligii engleze.

Pep Guardiola își ia rămas de la fani

Luni, după ultimul meci din , este prorgramată o paradă pe străzile din Manchester, care urmează să se transforme într-o petrecere de adio pentru Pep Guardiola.

Pe viitor, tehnicianul nu va mai sta pe bancă, cel puțin o perioadă. El va oferi, însă, sfaturi tehnice celor 12 cluburi care fac parte din City Group. Este vorba, între altele, de Troyes, Girona, Palermo sau New York City FC.

Guardiola va lucra pe proiecte precise, punctuale ale grupului se menționează în comunicatul clubului.