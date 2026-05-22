Premierul interimar Ilie Bolojan avertizează că instabilitatea politică și întârzierea formării unui nou guvern riscă să afecteze serios capacitatea României de a accesa fondurile europene. Acesta a subliniat că lipsa unui Executiv cu atribuții depline încetinește procesul decizional și complică îndeplinirea jaloanelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În cadrul conferinței de presă de vineri, liderul PNL a transmis că România are nevoie urgentă de stabilitate guvernamentală pentru a evita întârzieri cu impact financiar major.

Ce a spus Ilie Bolojan despre discuțiile de la Cotroceni

Întrebat când va merge la Cotroceni și când ar putea avea noi discuții cu președintele Nicușor Dan privind criza politică și desemnarea viitorului premier, Bolojan a precizat că decizia îi aparține șefului statului și că președintele va anunța o nominalizare de prim-ministru „când consideră de cuviință”.

„Invitația la Cotroceni o face președintele României, în momentul în care el va decide sau va face nominalizarea sau va mai invita partidele la o altă rundă. În orice caz, în termen real, cu cât vom avea un guvern stabil mai repede, cu atât va fi mai bine.

Nu trebuie să ne ascundem, această acțiune pe care a generat-o PSD în mod iresponsabil pentru România, cu surle și trâmbițe, a generat o demobilizare a aparatului guvernamental. Știți că atunci când nu există o direcție clară, pentru a se mobiliza aparatele administrative, ele o lasă mai moale.

În ultimele luni am avut o încetinire a acestora și pe bună dreptate, pentru că ele nu știau cine vine. Nu este benefic pentru absorbția de fonduri europene, pentru plăți și lucruri pertinente care nu au legătură cu politica”, a precizat Ilie Bolojan, potrivit .

Ilie Bolojan avertizează. De ce spune premierul interimar că este urgent un guvern cu puteri depline

Ilie Bolojan a explicat că actualul Executiv interimar are atribuții limitate, ceea ce reduce capacitatea Guvernului de a lua rapid măsuri administrative și legislative esențiale.

Potrivit acestuia, echipele tehnice negociază în prezent condițiile necesare pentru deblocarea unor fonduri europene, însă lipsa unui guvern cu puteri depline complică semnificativ procesul.

„Acest guvern nu poate să dea ordonanțe și să rezolve lucruri și trebuie să îndeplinim jaloanele (n.r. – jaloanele pentru cele 231 de milioane de euro din PNRR). Practic, echipele tehnice negociază în aceste zile toate condițiile, dar dacă ar fi un guvern cu depline competiții ar putea să emită OUG-uri și s-ar bifa imediat un jalon.

Dar dacă nu, acel jalon trebuie rezolvat printr-un proiect de lege. Nici asta nu este o problemă, ceea ce este important este ca eventualele modificări pe care le pot face parlamentarii să nu fie de natură a denatura acordul Comisiei Europene și după ce ai o lege nouă să nu fie îndeplinit.”, a mai adăugat .

Ce avertisment transmite Bolojan privind viitorul guvern

Liderul liberal a insistat că, indiferent de formula politică ce va rezulta în urma negocierilor, România are nevoie de un executiv capabil să mențină stabilitatea economică și să ducă mai departe reformele asumate.

„Indiferent ce guvern va veni și ce soluție politică se va găsit, România are nevoie de o bună guvernare, o guvernare care păstrează echilibrele financiare. (…) Avem angajamente să facem reforme pentru a ne putea lua fondurile”, a conchis Ilie Bolojan.