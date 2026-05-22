Judecătoare de Curte de Apel, derapaj online. O postare apărută joi pe un cont de Facebook cu numele „Magda Lena” a atras atenția în spațiul public, după ce autoarea mesajului, care ar fi magistrat, s-a plâns de volumul uriaș de muncă din sistemul judiciar și a lansat un atac direct la adresa premierului Ilie Bolojan, potrivit .

Mesajul a fost însoțit de fotografia unui dosar de instanță, detaliu care alimentează suspiciunile că persoana care a publicat imaginile ar avea acces direct la documente judiciare.

Judecătoare de Curte de Apel, derapaj online. Ce mesaj a publicat persoana care ar fi magistrat

În mesajul distribuit pe rețeaua socială, autoarea descrie volumul impresionant al unui singur dosar aflat pe rol și reacționează vehement la criticile aduse judecătorilor.

„Pentru cei curioși despre munca judecătorilor și câte volume poate avea numai un dosar din cele aproximativ 50 de dosare dintr-o ședință săptămânală de . Până acum acest dosar are 47 de volume a câte 200 de file fiecare volum, adică 47×200=9.400 file numai un singur dosar!!!

Asta citește un ‘îmbuibat’ și ‘corupt’ sau cum ne mai numea nesimțitul ăla cocoțat foarte sus, chiar prea sus pentru nivelul lui moral și intelectual!”, este postarea publicată pe contul „Magda Lena”.

Potrivit informațiilor publicate de , persoana din spatele contului ar fi judecătoarea Magdalena Hanu, magistrat la Curtea de Apel Galați.

Despre ce dosar ar fi vorba

Conform acelorași informații, dosarul invocat în postare ar avea o vechime de 12 ani și s-ar afla în faza de apel, după ce anterior a fost soluționat pe fond de Tribunalul Galați.

În postarea de pe Facebook nu apar detalii despre cauză, însă dimensiunea dosarului este folosită ca argument pentru a ilustra volumul de muncă din activitatea unui judecător.

Judecătoare de Curte de Apel, derapaj online. Ce alte postări controversate apar pe același cont

Dacă identitatea persoanei care administrează contul este cea indicată public, alte mesaje distribuite anterior capătă o miză aparte.

Pe 9 aprilie, pe același profil a fost publicată imaginea unei pisici, însoțită de mesajul: „N-am găsit o poză cu o mâță care ține o pancartă cu «M**e, USR!»”. Tot în aceeași zi, a fost distribuită și fotografia unei plăcuțe de înmatriculare pe care apărea același mesaj.

Formulările respective ar putea ridica întrebări privind limitele libertății de exprimare în cazul magistraților, având în vedere obligațiile profesionale care le revin.

Ce spune legea despre exprimarea publică a judecătorilor

Potrivit cadrului legal, judecătorii au obligația de rezervă, ceea ce presupune evitarea exprimării publice a opiniilor politice. Încălcarea acestei obligații poate atrage verificări disciplinare din partea Inspecției Judiciare și eventuale sancțiuni din partea Consiliului Superior al Magistraturii.