Războiul din Ucraina începe să producă neliniște în interiorul elitei ruse, în timp ce Vladimir Putin ar căuta o formulă prin care conflictul să poată fi închis fără ca Moscova să pară învinsă. Potrivit Bloomberg, citat de Observator News, liderul rus ar viza un acord până la finalul anului, dar numai dacă Rusia obține condiții pe care Kremlinul le poate prezenta drept o victorie.

Blocaj pe front și neliniște la Moscova

Surse citate de susțin că, în cercurile de putere de la Moscova, există tot mai multă îngrijorare privind direcția războiului. Unii oficiali ruși ar considera că ofensiva a ajuns într-un punct dificil, fără o soluție clară care să permită o încheiere rapidă a conflictului.

În acest context, Vladimir Putin ar urmări o variantă de ieșire care să nu fie prezentată ca retragere sau compromis dureros. Pentru Kremlin, miza ar fi ca eventualul final al războiului să poată fi descris public drept o reușită strategică.

Donbasul, cheia unei „victorii” pentru Rusia

Potrivit informațiilor publicate de Bloomberg, una dintre condițiile esențiale pentru rămâne controlul total asupra . Rusia ar urmări și un acord de securitate mai larg cu Europa, care să confirme, direct sau indirect, câștigurile teritoriale obținute în timpul războiului.

Kremlinul a negat însă că Putin ar fi stabilit un termen-limită pentru încheierea conflictului. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, a respins ideea existenței unui calendar fix.

Chiar și așa, declarațiile recente ale lui Putin au alimentat speculațiile privind o posibilă etapă diplomatică. Pe 9 mai, liderul rus a spus că ar fi dispus să se întâlnească cu Volodimir Zelenski într-o țară terță, dar doar pentru semnarea unor acorduri finale.

Rusia ar putea avea nevoie de o nouă mobilizare privind războiul cu Ucraina

Un alt semnal de presiune vine din zona militară. Nigel Gould-Davies, expert în Rusia și Eurasia la International Institute for Strategic Studies din Londra, susține că Rusia se confruntă cu dificultăți pe front și ar putea fi obligată să recurgă la o nouă mobilizare parțială în următoarele 12 luni.

O astfel de măsură ar fi sensibilă pentru Kremlin, deoarece ar putea reaprinde nemulțumiri interne și ar arăta că războiul nu poate fi susținut doar cu resursele actuale.

Belarus și semnalele nucleare cresc presiunea

Pe lângă presiunea de pe front, Rusia continuă să transmită mesaje militare către Occident. Exercițiile nucleare desfășurate împreună cu Belarusul sunt prezentate de Moscova ca un semnal pentru Europa și NATO.

La Kiev, Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia încearcă să atragă Belarusul mai adânc în război și a cerut armatei să pregătească un plan de răspuns.

Astfel, eventualul interes al Kremlinului pentru o încheiere a războiului nu indică neapărat o apropiere de pace. Mai degrabă, Moscova pare să caute o formulă prin care să transforme blocajul militar într-un rezultat politic acceptabil pentru propria populație și pentru elitele care încep să se teamă de costurile unui conflict fără final cert.