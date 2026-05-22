B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Rusia caută o ieșire care să pară victorie. Elitele ruse se tem că războiul din Ucraina a intrat în blocaj

Rusia caută o ieșire care să pară victorie. Elitele ruse se tem că războiul din Ucraina a intrat în blocaj

Răzvan Adrian
22 mai 2026, 14:55
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Rusia caută o ieșire care să pară victorie. Elitele ruse se tem că războiul din Ucraina a intrat în blocaj
Foto: Hepta/DPA Images.
Cuprins
  1. Blocaj pe front și neliniște la Moscova
  2. Donbasul, cheia unei „victorii” pentru Rusia
  3. Rusia ar putea avea nevoie de o nouă mobilizare privind războiul cu Ucraina
  4. Belarus și semnalele nucleare cresc presiunea

Războiul din Ucraina începe să producă neliniște în interiorul elitei ruse, în timp ce Vladimir Putin ar căuta o formulă prin care conflictul să poată fi închis fără ca Moscova să pară învinsă. Potrivit Bloomberg, citat de Observator News, liderul rus ar viza un acord până la finalul anului, dar numai dacă Rusia obține condiții pe care Kremlinul le poate prezenta drept o victorie.

Blocaj pe front și neliniște la Moscova

Surse citate de Bloomberg susțin că, în cercurile de putere de la Moscova, există tot mai multă îngrijorare privind direcția războiului. Unii oficiali ruși ar considera că ofensiva a ajuns într-un punct dificil, fără o soluție clară care să permită o încheiere rapidă a conflictului.

În acest context, Vladimir Putin ar urmări o variantă de ieșire care să nu fie prezentată ca retragere sau compromis dureros. Pentru Kremlin, miza ar fi ca eventualul final al războiului să poată fi descris public drept o reușită strategică.

Donbasul, cheia unei „victorii” pentru Rusia

Potrivit informațiilor publicate de Bloomberg, una dintre condițiile esențiale pentru Moscova rămâne controlul total asupra Donbasului. Rusia ar urmări și un acord de securitate mai larg cu Europa, care să confirme, direct sau indirect, câștigurile teritoriale obținute în timpul războiului.

Kremlinul a negat însă că Putin ar fi stabilit un termen-limită pentru încheierea conflictului. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, a respins ideea existenței unui calendar fix.

Chiar și așa, declarațiile recente ale lui Putin au alimentat speculațiile privind o posibilă etapă diplomatică. Pe 9 mai, liderul rus a spus că ar fi dispus să se întâlnească cu Volodimir Zelenski într-o țară terță, dar doar pentru semnarea unor acorduri finale.

Rusia ar putea avea nevoie de o nouă mobilizare privind războiul cu Ucraina

Un alt semnal de presiune vine din zona militară. Nigel Gould-Davies, expert în Rusia și Eurasia la International Institute for Strategic Studies din Londra, susține că Rusia se confruntă cu dificultăți pe front și ar putea fi obligată să recurgă la o nouă mobilizare parțială în următoarele 12 luni.

O astfel de măsură ar fi sensibilă pentru Kremlin, deoarece ar putea reaprinde nemulțumiri interne și ar arăta că războiul nu poate fi susținut doar cu resursele actuale.

Belarus și semnalele nucleare cresc presiunea

Pe lângă presiunea de pe front, Rusia continuă să transmită mesaje militare către Occident. Exercițiile nucleare desfășurate împreună cu Belarusul sunt prezentate de Moscova ca un semnal pentru Europa și NATO.

La Kiev, Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia încearcă să atragă Belarusul mai adânc în război și a cerut armatei să pregătească un plan de răspuns.

Astfel, eventualul interes al Kremlinului pentru o încheiere a războiului nu indică neapărat o apropiere de pace. Mai degrabă, Moscova pare să caute o formulă prin care să transforme blocajul militar într-un rezultat politic acceptabil pentru propria populație și pentru elitele care încep să se teamă de costurile unui conflict fără final cert.

Tags:
Citește și...
Uniunea Europeană îndemnată să accelereze procesul de aderare pentru Moldova. Mesaj tranșant al Robertei Metsola
Externe
Uniunea Europeană îndemnată să accelereze procesul de aderare pentru Moldova. Mesaj tranșant al Robertei Metsola
Zelenski anunță atacuri la 700 de kilometri de Ucraina. Kievul lovește rafinării și promite noi operațiuni în Rusia
Externe
Zelenski anunță atacuri la 700 de kilometri de Ucraina. Kievul lovește rafinării și promite noi operațiuni în Rusia
Cuba declarată ameninţare pentru Statele Unite. Marco Rubio pregătește terenul pentru o eventuală invazie
Externe
Cuba declarată ameninţare pentru Statele Unite. Marco Rubio pregătește terenul pentru o eventuală invazie
NATO caută o formulă mai corectă pentru ajutorul dat Ucrainei. Rutte avertizează că povara nu poate rămâne pe umerii acelorași aliați
Externe
NATO caută o formulă mai corectă pentru ajutorul dat Ucrainei. Rutte avertizează că povara nu poate rămâne pe umerii acelorași aliați
Un nou eșec pentru programul spațial al lui Elon Musk. Lansarea super-rachetei Starship V3, anulată în ultimul minut
Externe
Un nou eșec pentru programul spațial al lui Elon Musk. Lansarea super-rachetei Starship V3, anulată în ultimul minut
O rutină de dimineață s-a transformat într-o dramă. Pericolul din mașinile încise, readus în atenție de cazul unei fetițe din Spania
Externe
O rutină de dimineață s-a transformat într-o dramă. Pericolul din mașinile încise, readus în atenție de cazul unei fetițe din Spania
Trump mută atenția NATO spre Polonia. SUA promit încă 5.000 de soldați pentru Polonia, după tensiunile cu Germania
Externe
Trump mută atenția NATO spre Polonia. SUA promit încă 5.000 de soldați pentru Polonia, după tensiunile cu Germania
„Banksy al Franței” schimbă complet imaginea celebrului Pont Neuf. Ce mesaj ascunde instalația gigantică din Paris (FOTO)
Externe
„Banksy al Franței” schimbă complet imaginea celebrului Pont Neuf. Ce mesaj ascunde instalația gigantică din Paris (FOTO)
Avertismentul unui cercetător de la Harvard despre o posibilă invazie extraterestră: „Omenirea ar fi forțată să coopereze”
Externe
Avertismentul unui cercetător de la Harvard despre o posibilă invazie extraterestră: „Omenirea ar fi forțată să coopereze”
Un șofer din Texas a intrat cu Tesla Cybertruck într-un lac și a fost arestat. Bărbatul a încercat să testeze „modul de trecere prin apă” (FOTO)
Externe
Un șofer din Texas a intrat cu Tesla Cybertruck într-un lac și a fost arestat. Bărbatul a încercat să testeze „modul de trecere prin apă” (FOTO)
Ultima oră
14:58 - Florin Prunea, dezvăluire incredibilă: „Am mers trei ani fără carnet, câte accidente am făcut… Eu nu credeam că la bicicliști trebuie să le dai prioritate”
14:53 - Pep Guardiola se desparte de Manchester City. Tehnicianul catalan a scris istorie pentru „clubul cetățenilor”
14:37 - PSD avansează două scenarii pentru viitoarea guvernare. Marius Budăi: „Cu refacerea Coaliției nu avem o problemă. Dacă nu-și doresc, ne asumăm noi”
14:30 - O judecătoare de Curte de Apel, atac suburban la adresa lui Bolojan: „Nesimțitul ăla cocoțat foarte sus, chiar prea sus pentru nivelul lui moral și intelectual”. Ce a deranjat-o
14:28 - Uniunea Europeană îndemnată să accelereze procesul de aderare pentru Moldova. Mesaj tranșant al Robertei Metsola
14:17 - Zelenski anunță atacuri la 700 de kilometri de Ucraina. Kievul lovește rafinării și promite noi operațiuni în Rusia
14:02 - Hagi a prezentat lotul pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. Selecționerul a convocat 31 de fotbaliști
13:42 - Accident feroviar în județul Giurgiu. Un tren marfar a lovit o cisternă cu motorină
13:40 - Elwira Petre, mesaj sincer despre presiunea de a fi mereu puternică. Soția lui Mihai Petre a vorbit despre sensibilitate
13:18 - Acordul Bolojan-Fritz nu funcționează în teritoriu. PNL și PSD și-au dat mâna în Consiliul Județean condus de Adrian Veștea