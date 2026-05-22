Fostul internațional Florin Prunea a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate despre perioada de început a carierei sale în fotbal. Într-un interviu acordat Digi Sport, fostul portar a povestit că, la începutul anilor ’90, a condus timp de mai mulți ani fără permis auto și că a fost implicat în mai multe incidente rutiere.

a rememorat, cu umor, perioada în care evolua la Universitatea Craiova și își cumpărase prima mașină după Revoluție.

Cum a ajuns Florin Prunea să conducă fără permis

Fostul portar a recunoscut că înainte de 1989 nu avea nici permis, nici mașină, însă lucrurile s-au schimbat rapid după Revoluție.

”N-am avut mașină (n.r. înainte de 1989), că n-am avut carnet. Dar după Revoluție, mi-am luat Oltcit la Craiova în `90. 1-DJ-653. Număr de șmecher. Furia șoselelor. Am mers trei ani fără carnet cu furia șoselelor, câte accidente am făcut…

Hai să-ți spun de un accident. La Lunca, la cantonamentul Științei. Băi, mergeam, fără carnet, îți dai seama, să iau ziarele dimineața înainte de meci. Îi zic lui Cârțu (n.r. antrenorul Craiovei de atunci): ”În două minute mă întorc”.”, a spus Prunea pentru .

Ce s-a întâmplat în accidentul povestit de fostul portar

Florin Prunea a explicat că antrenorul Sorin Cârțu știa că acesta conduce fără permis. Mai mult, fostul portar a relatat în detaliu cum a provocat un accident după o manevră greșită în trafic.

”(n.r. Dar Cârțu știa că nu ai carnet?) Cum naiba să nu știe? Și fii atent aici! În loc să fac dreapta de pe banda întâi, cum trebuie, eu, șmecher, să fac de pe banda a doua, nu m-am mai uitat. Și am luat un biciclist. Eu nu credeam că la bicicliști trebuie să le dai prioritate. Știam cedează trecerea și prioritate. Atât”, a mai declarat Florin Prunea.

Cum a reacționat femeia implicată în incident

Fostul internațional a povestit și un episod care l-a marcat, în care o femeie implicată în accident l-a confruntat direct, iar colegii săi au intervenit rapid.

”Și când a intrat în mine o doamnă cu mașina, m-a aruncat direct în scuarul din mijlocul șoselei. Se dă jos din mașină și, când vine, băi, îmi dă o palmă! Bum! Ăștia ai mei când au auzit ce s-a întâmplat, primii care au venit au fost Cârțu cu Boldici.

”Băi, fugi repede în cantonament!”. Și se pune Boldici la volan. Eu o văzusem că era îmbrăcată frumos, cu o rochie așa…Era nașă la nuntă, mă! Și vine bărbatu-său cu nuntașii. Iar ea tot țipa: ”Nu a fost ăsta la volan, ăla negru a fost!”. Eu eram deja în cantonament și mă uitam după geam, să văd dacă nu vin peste mine”, a mai dezvăluit Prunea.