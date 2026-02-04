B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » CCR respinge sesizarea președintelui privind Legea cultelor. Ce decizii au fost amânate și ce impact juridic au hotărârile

CCR respinge sesizarea președintelui privind Legea cultelor. Ce decizii au fost amânate și ce impact juridic au hotărârile

Iulia Petcu
04 feb. 2026, 14:02
CCR respinge sesizarea președintelui privind Legea cultelor. Ce decizii au fost amânate și ce impact juridic au hotărârile
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce a contestat președintele la modificările Legii cultelor
  2. De ce a invocat Nicușor Dan lipsa de claritate a legii
  3. Ce alte decizii importante a luat Curtea Constituțională

Curtea Constituțională a României a pronunțat o serie de decizii cu impact juridic și politic, vizând legi sensibile aflate pe agenda publică. Printre acestea se numără respingerea sesizării președintelui Nicușor Dan privind modificările aduse legislației libertății religioase.

Ce a contestat președintele la modificările Legii cultelor

Șeful statului a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu modificările aduse Legii 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor. Actul normativ sancționează exercitarea fără drept a unor funcții clericale, precum cele de rabin, imam sau alte funcții asimilate, la solicitarea cultelor recunoscute.

Președintele a susținut că legea încalcă principii constituționale fundamentale, inclusiv art.147 alin.(4) din Constituție și art.7 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Potrivit argumentelor prezentate, stabilirea conținutului unei infracțiuni nu ar trebui realizată prin acte administrative, ci exclusiv prin lege.

„Creează posibilitatea Secretariatului de Stat pentru Culte să stabilească, la cererea cultelor, alte funcţii clericale sau monahale asimilate celor de preot, rabin sau imam”, a arătat președintele în sesizare. Acesta a subliniat că o astfel de formulare deschide calea unor interpretări neclare și arbitrare, relatează Adevărul.

De ce a invocat Nicușor Dan lipsa de claritate a legii

În argumentația sa, președintele a criticat utilizarea unor sintagme vagi, definite ulterior prin acte administrative, considerând că sunt încălcate standardele de calitate a legii. El a invocat art.1 alin.(5) din Constituție și normele de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr.24/2000.

„Folosirea unei sintagme vagi, definită prin acte administrative ulterioare încalcă şi standardele de calitate a legii”, a precizat șeful statului. Totodată, acesta a susținut că atribuțiile clericale nu sunt stabilite prin lege, ci prin statutele interne ale cultelor, aprobate prin hotărâri de guvern.

O altă critică a vizat încălcarea libertății religioase și a libertății de exprimare, prin acordarea unui drept exclusiv cultelor asupra anumitor modalități religioase de cinstire a unor persoane.

Ce alte decizii importante a luat Curtea Constituțională

CCR a respins sesizarea privind Legea cultelor, dar a admis parțial alte două obiecții de neconstituționalitate. Una dintre acestea vizează legea de aprobare a Ordonanței Guvernului nr.7/2025, care introduce Registrul Unic Electronic de Boli Transmisibile.

„Legea prevede păstrarea tuturor datelor medicale și a celor cu caracter personal, inclusiv a diagnosticelor și a istoricului complet al bolilor”, avertiza președintele anul trecut. Curtea a admis parțial aceste critici, invocând riscuri privind protecția datelor personale.

De asemenea, a fost admisă parțial o sesizare formulată de AUR referitoare la administrarea Palatului Parlamentului. Alte două sesizări, inclusiv cea privind Legea prosumatorilor și așa-numita „Lege Novak”, au fost amânate pentru o pronunțare ulterioară.

