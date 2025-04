Drulă: Ponta e un caracter aparte – recunoaște senin că a inundat niște români ca să-i protejeze pe sârbi / Omul a făcut bani cu găleata de la firmele turcești care au contracte de autostrăzi sau cariere de cupru prin România. Ar trebui investigat

Deputatul Cătălin Drulă, fost lider USR, consideră că Victor Ponta, candidat la prezidențiale, ar trebui anchetat după ce că în 2014, când era premier al României și Serbia a fost lovită de inundații puternice, el a preferat să fie inundate sate românești de pe clisura Dunării, pentru a proteja Belgradul.

Cum s-a dat de gol Ponta

În podcastul „Hai, live! cu Turcescu și Andronic”, Victor Ponta a povestit cum s-a ales cu cetățenia sârbă:

V.P: Mi-au dat-o pentru că i-am ajutat cu o chestie extraordinară, pe care o să o scriu în cartea mea de memorii. În timpul inundațiilor (2014 n.r.), am dat eu ordin peste structurile românești să deschidă valea de la Porțile de Fier și-n felul ăsta nu s-a inundat Belgradul. S-a inundat doar o suburbie, dar dacă nu deschideam Porțile de Fier, se inunda Belgradul.

R. T: Păi și ai noștri de ce nu voiau să deschidă?

V. P: Pentru că se inunda partea românească. Și s-a inundat. Dar am vorbit cu ISU, am mutat oamenii, am dat despăgubiri repede. N-ați aflat nimic voi, presa. Au fost sate, în aval…

Scriitorul Mircea Dinescu, afectat de inundațiile din 2014, a declarat pentru B1 TV că-l : „Eu n-am știut că ”dobitocul” a dat drumul la apă. (…) A salvat niște sate sârbești probabil, dar cu ce preț? Cu prețul distrugerii vieților unor oameni. Atunci au fost inundate câteva sate în Oltenia, inclusiv portul Cetate. Eu azi am aflat că el e autorul criminal al acelei prostii românești. Atunci a crescut apa cu 5 metri într-o zi! Și eu am venit două săptămâni cu barca acasă la mine. (…) O să-l dau în judecată pentru daunele pe care mi le-a provocat”.

Drulă: Ponta e un caracter aparte chiar și pentru politica românească

Cătălin Drulă a reacționat , scriind că Ponta ar trebui investigat după aceste declarații, dar și pentru „potențialul trafic de influență și conflict de interese în cazul firmelor care i-au plătit milioane în timp ce era consilierul lui Ciolacu”. El a mai scris că Ponta „a făcut bani cu găleata în ultimii ani de la firmele turcești care au contracte de autostrăzi sau cariere de cupru prin România”.

„Victor Ponta e un caracter aparte chiar și pentru politica românească. Chiar și pentru PSD, unde standardul “s-o vinzi și pe mă-ta” e barem obligatoriu pentru succes.

Victor Ponta iubește Istanbulul, o declară chiar el. Omul a făcut bani cu găleata în ultimii ani de la firmele turcești care au contracte de autostrăzi sau cariere de cupru prin România. Iubește cel mai mult facturile pe care le taie pentru firmele oligarhilor prieteni cu regimul Erdogan.

Victor Ponta iubește și Belgradul. Și acolo are prieteni (cel mai faimos e dl. Sebi Ghiță), și acolo sunt bani de făcut. Și recunoaște senin că a inundat niște români ca să îi protejeze pe sârbi. Ba se și laudă că a dat ordin “peste capul celor din sistem” să fie inundați. Ăștia, românii, n-aveau bani de dat probabil pentru consultanță așa că și-au luat niște apă până la gât de la Victor. Prietenul Vučić l-a recompensat cu cetățenia sârbă pentru serviciile aduse, în paguba românilor.

Fac un apel la Ministerul Public să investigheze acțiunile cetățeanului româno-sârb Victor Ponta – potențialul trafic de influență și conflict de interese în cazul firmelor care i-au plătit milioane în timp ce era consilierul lui Ciolacu, precum și situația inundațiilor provocate în 2014 cu care se laudă astăzi”, a scris Cătălin Drulă, pe Facebook.