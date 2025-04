Dinescu, după dezvăluirile lui Ponta: „Eu n-am știut că ‘dobitocul’ a dat drumul la apă. Trebuie să fii sărac cu duhul să fii mândru că ai inundat niște sate românești și pe Dinescu ca să-i salvezi pe sârbi. O să-l dau în judecată” (VIDEO)

Victor Ponta, candidat la prezidențiale care a adoptat un puternic discurs suveranist, a declarat în podcastul „Hai, live! cu Turcescu și Andronic” că a primit cetățenia sârbă drept recunoștință pentru că în 2014, când era premier al României și Serbia a fost lovită de inundații puternice, el de pe clisura Dunării, pentru a proteja Belgradul.

Afectat a fost inclusiv scriitorul Mircea Dinescu, deoarece el are o moșie în satul Cetate, care a fost atunci inundat. Dinescu a comentat dezvăluirile lui Dinescu în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Dinescu: Eu azi am aflat că Ponta e autorul criminal al acelei prostii românești

„Eu n-am știut că ”dobitocul” a dat drumul la apă. Eu am zis acum câteva zile un pamflet contra lui, pe Facebook, puteți să-l dați pe post și de asta probabil și-a adus aminte de mine”, a spus Dinescu.

În opinia sa, Ponta e un fel de japonez pentru că și-a făcut un harakiri cu aceste declarații: „ce a făcut azi… trebuie să fii un sinucigaș, da? Și el e un sinucigaș prin aceste declarații”.

„Dar mai e și mincinos. Atunci am fost și eu inundat, casa pe care am refăcut-o – era o șandrama când am cumpărat-o și am făcut-o frumoasă, am un muzeu acolo de lucruri vechi românești. Am crezut că n-are legătură cu Ponta.

Acum săracul s-a dat de gol. Și mândru! Trebuie să fii sărac sărac de duh să fii mândru că ai inundat niște sate românești și pe Dinescu ca să-i salvezi pe sârbi.

Dar e și naiv, ca să nu zic altă vorbă, că nu a salvat el Belgradul. Belgradul e la 200 de km înainte de Porțile de Fier. (…) A salvat niște sate sârbești probabil, dar cu ce preț? Cu prețul distrugerii vieților unor oameni. Atunci au fost inundate câteva sate în Oltenia, inclusiv portul Cetate. Eu azi am aflat că el e autorul criminal al acelei prostii românești. Atunci a crescut apa cu 5 metri într-o zi! Și eu am venit două săptămâni cu barca acasă la mine”, a mai declarat Mircea Dinescu.

Dinescu: O să-l dau în judecată pe Ponta

În 2014 au fost mai multe inundații majore în sudul României. În luna mai au fost afectate localităţile Bechet, Piscu Vechi, Desa şi Cetate (satul unde are un conac Mircea Dinescu), iar în iulie au fost inundații în zone din Gorj. Și în aprilie 2014 fuseseră inundații. La vremea respectivă, Ponta a mers în zona Teleorman și a atras critici și ironii după ce i s-a adresat Doinei Pană, atunci ministru al Apelor, cu formularea: „ ? Aveai chef de niște inundații?”.

Dinescu spune că acum, cu aceste declarații, Ponta a devenit „și mai jalnic”.

Întrebat ce l-ar fi putut determina pe Ponta să facă aceste declarații, Dinescu a răspuns: „V-am spus că el e sinucigaș. În plină campanie, el cu aerul lui măreț spune o nenorocire care sa întâmplat din pricina lui. E de necrezut. Mare șmecher nu a fost niciodată, dar nu-l credeam atât de fraier…”. O să vorbim cu oamenii cărora le-a distrus casele în Rast să-l dăm în judecată și să cerem recompense, că el nu mi-a dat, că eu nu știam că el e autorul criminal! (…) O să-l dau în judecată pentru daunele pe care mi le-a provocat”.

Mircea Dinescu a spus apoi că i-a făcut campanie „cu drag” lui Nicolae Ciucă, anul trecut, pentru că „mi-a fost simpatic”.