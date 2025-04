Elena Lasconi, întrebată dacă va pleca din USR, dacă nu va intra în turul 2: “Dacă nu reformăm partidul, se alege praful”

, preşedinta USR și candidată la , a fost întrebată, la News, dacă va pleca de la conducerea partidului, în cazul în care nu va intra în turul 2.

„Dacă nu reformăm partidul, se alege praful”

„Se alege praful, dacă nu reformăm partidul, se alege praful”, a afirmat Lasconi.

De asemenea, candidata la prezidențiale a vorbit şi despre ceea ce s-a întâmplat în partid, când a pierdut susţinerea colegilor săi.

„Trădările nu sunt uşoare şi de fiecare dată am dat exemplul ăsta, pentru fiecare femeie care a fost înşelată de soţ sau de iubit, sau invers, orice bărbat care a fost înşelat de soţie. Nu este uşor. Eu nu am avut o viaţă tocmai uşoară şi am antrenamentul de a mă ridica în picioare şi de a continua lupta, pentru că este o luptă dură. Am intrat cum am intrat ca jurnalist, cu toată deschiderea, am împărţit aceeaşi bucată de pâine cum s-ar spune. Cred că am reprezentat onorabil partidul, am făcut o grămadă de lucruri la Câmpulung, lumea a vorbit despre mine pe plan naţional pentru că am venit cu fapte şi am fost „premiantă” la accesarea de fonduri europene. Lucrurile acestea le-am făcut cu foarte multă muncă”, a mai precizat Elena Lasconi.

„A început să le placă puterea”

Ea a catalogat drept ”regretabilă” atitudinea celor din USR care au decis să nu o mai susţină.

Candidata la prezidențiale a mai afirmat că ea a intrat în USR fiind convinsă de valorile promovate de acest partid.

”Doar că au apucat metehne din astea, din vechile partide, pentru că a început să le placă puterea”, a adăugat Lasconi, în acest context.