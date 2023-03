Eugen Tomac: Este inacceptabil că decizia discriminatorie și abuzivă de respingere a aderării României la Schengen nu a fost reclamată la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Eugen Tomac a susținut sâmbătă,o conferință de presă la Constanța. Europarlamentarul PMP a abordat subiectul respingerii cererii României de aderare la spațiul Schengen.

Președintele PMP a reclamat un conflict juridic și a calificat drept inacceptabil faptul că Guvernul României nu a reclamat la Curtea de Justiție a Uniunii Europene această situație discriminatorie pentru țara noastră.

Între timp, Tomac a introdus o acţiune împotriva Consiliului UE în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru a anula votul din 8 decembrie 2022.

Respingerea cererii de aderare a României la Schengen este un conflict juridic

“Chiar în această săptămână a avut loc un nou consiliu JAI, care trebuia să ia decizia de a trimite România în spațiul de liberă circulație a Uniunii Europene. Nu s-a întâmplat nimic semnificativ. Am fost la Bruxelles, chiar acolo pentru a încerca să văd care este opinia celor care fac parte din Consiliu și au misiune de a rezolva această problemă. După eșecul din 8 decembrie, prin care consiliul a respins aderarea România la Schengen, consider ca s-au întrunit toate criteriile pentru ca acest conflict juridic să ajungă la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Vreau să explic de ce consider că avem parte de un conflict juridic care trebuie rezolvat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Din 9 iunie 2010 România îndeplinește toate condițiile de aderare la Schengen. Nu mai este un conflict de natură politică din moment ce state precum Austria și-au călcat în picioare toate argumentele pentru care nu au votat aderarea României și Bulgariei, dar au votat în favoarea Croației.

Este un abuz de putere care trebuia reclamat la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

„Acest abuz de putere trebuia reclamat de guvernul nostru la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Este inacceptabil de ce actualul guvern a lăsat această decizie discriminatorie, abuzivă la adresa României nesancționată la Curtea de Justiție a Uniunii Europene”, a mai declarat Eugen Tomac.

Eurodeputatul le-a cerut românilor să i se alăture în campania naţională de strângere de semnături pentru