B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Fenechiu: Poți colabora parlamentar cu orice partid, inclusiv cu AUR / Nici varianta unor alegeri anticipate nu e exclusă / Bolojan a demonstrat că vrea și poate să facă reformă, dar e blocat (VIDEO)

Traian Avarvarei
25 mart. 2026, 22:14
Foto: Facebook @ Daniel Fenechiu
Cuprins
  1. Fenechiu: Poți colabora parlamentar cu orice partid politic și da, inclusiv cu AUR
  2. Fenechiu: Nu există variantă de bezele către AUR
  3. Fenechiu: Nici varianta unor alegeri anticipate nu e exclusă

Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, a declarat că „pentru a asigura stabilitatea României, poți colabora parlamentar cu orice partid politic și da, inclusiv cu AUR”. Acesta a mai spus că, în viziunea sa și a altor liberali, nici alegerile anticipate nu sunt excluse, iar Ilie Bolojan, liderul PNL, are șanse să primească votul românilor mai ales că a demonstrat că vrea să facă lucruri, dar „este blocat, îngreunat în a face reformă”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Fenechiu: Poți colabora parlamentar cu orice partid politic și da, inclusiv cu AUR

„Noi acum avem un guvern al unei coaliții intitulată proeuropeană, un guvern care se chinuie de ceva vreme și încearcă să gestioneze România. Unul din partidele din coaliție ne anunță că în scurtă vreme va face un referendum, să vadă dacă mai e de acord ca Bolojan să fie premier și dacă mai e de acord cu actuala formă a coaliției.

Și pe toate gurile de tun aflăm că PSD-ul va pleca de la guvernare dacă nu îl schimbăm pe Bolojan și dacă nu dăm USR-ul afară de la guvernare. PNL a analizat declarațiile liderilor PSD și a emis o hotărâre, în care a spus că PNL e un partid responsabil, care și-a asumat reforma și buna guvernare, își dorește să guverneze pentru a face lucrurile care sunt scrise în declarație: o bună absorbție, reforma administrației și așa mai departe.

Și la punctul 2 al declarației, invităm PSD-ul să revină la normalitate, avertizând că în ipoteza în care PSD provoacă o criză guvernamentală, nu va mai putea exista o colaborare guvernamentală între PNL și PSD, ceea ce cred că e firesc. Dacă vrei să ne forțezi să intervii treburile interne ale PNL-ului, cred că e normal că nu putem merge mai departe.

Deci astăzi avem un guvern, un guvern care e posibil să continue în condițiile protocolului până la anul în aprilie, când are loc o rotație de prim-miniștri, PSD-ul preia prim-ministru și mergem mai departe. Dacă, însă, se generează o criză guvernamentală, eu am încercat să fiu cât se poate de rațional, să spun așa: ca lider de grup parlamentar, ca om care lucrez în Parlament cu toate formațiunile politice, da, pot să spun cât se poate de clar că pentru a asigura stabilitatea României, poți colabora parlamentar cu orice partid politic și da, inclusiv cu AUR”, a declarat Daniel Fenechiu, pentru B1 TV.

Fenechiu: Nu există variantă de bezele către AUR

Liderul liberal a respins apoi acuzația lui Sorin Grindeanu, președintele PSD, că unii din PNL trimit „bezele” celor de la AUR: „Nu există variantă de bezele. Aici problema e de responsabilitate. Eu cred că unii încearcă să caute într-o declarație mai mult decât trebuie. Eu am făcut o declarație responsabilă și am spus că, într-o situație de criză, orice partid care susține o soluție de stabilitate în acest context poate să contribuie la soluție”.

Fenechiu: Nici varianta unor alegeri anticipate nu e exclusă

„Eu n-am vorbit din un Guvern PNL-AUR sau PNL-USR, UDMR-AUR, ci am spus pur și simplu că da, se poate colabora parlamentar cu orice formațiune politică, indiferent ce părere avem noi intimă despre rațiunile respectivei formațiuni, atâta vreme cât lucruri importante pentru România și pentru stabilitatea pot fi făcute. În rest, se pot specula oricât de multe lucruri.

Pe de altă parte, eu personal am spus-o și în interviul pe care l-am dat, cunosc mulți oameni în PSD responsabili care și-au asumat un parcurs european și eu cred că domnul Grindeanu la Bruxelles va vedea care este percepția partidelor europene asupra lucrurilor din România și îl va ajuta ca să-și lămurească anumiți colegi de partid care urmăresc doar scopuri propagandistice.

Și am mai spus că, în ultimă instanță, nici varianta unor alegeri anticipate, în opinia mea și a multor colegi din PNL, nu este exclusă pentru că, una peste alta, chiar dacă sunt mulți care îl critică pe premierul Bolojan, premierul Bolojan a demonstrat fără doar și poate că vrea să facă reformă, că poate să facă reformă, că este blocat, îngreunat în a face reformă și cred că dacă am ajunge la alegeri anticipate, lucrurile nu ar fi atât de triste, pentru că mulți români văzând în Ilie Bolojan omul care mișcă lucruri, ar fi dispus să-i dea votul. (…)

Cred că românilor au început să se convingă că e nevoie de oameni care au curaj să facă ceea ce spun și oameni care au curaj să ia și măsuri nepopulare ca să scoată România din situația în care ne găsim și din care am parcurs un scurt drum”, a mai declarat Daniel Fenechiu, pentru B1 TV.

Tags:
