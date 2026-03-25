Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat că lucrurile nu funcţionează cum trebuie la nivel guvernamental și că România nu ajungea în recesiune dacă în coaliție se ascultau sfaturile PSD. Grindeanu a mai spus că, în ultima zi, a văzut „bezele” trimise dinspre PNL spre AUR. „PSD nu face majoritate cu AUR. Aştept acelaşi răspuns şi din partea altora”, a punctat acesta.

Grindeanu: Avem reproșuri legate de management

„E clar pentru toată lumea că, la nivel guvernamental, lucrurile nu funcţionează cum trebuie. PSD n-are nimic personal cu Ilie Bolojan. Bolojan e premier. Ca premier… Lucrurile, aşa cum spuneam, la nivel guvernamental nu funcţionează cum trebuie, ar putea să funcţioneze şi mai bine și asta n-am ascuns.

Am spus încă din septembrie că trebuie să avem măsuri de relansare economică. Am spus că dacă venim doar cu măsuri în care tai, tai, tai, o să intri în recesiune, o să ai reduceri de consum şi . (…) Noi, dacă avem avem lucruri de reproşat, sunt legate de acest management. Asta nu înseamnă că nu ne facem şi autoevaluarea”, a declarat Sorin Grindeanu, miercuri.

Grindeanu: Am văzut bezele dinspre PNL spre AUR

Întrebat despre apelurile venite dinspre PNL şi USR către PSD la responsabilitate, Grindeanu a spus că în ultimele ore a văzut şi „bezele” trimise dinspre PNL către AUR.

„Cred că am văzut mai mult decât atât. Cel puţin în ultimele 24 de ore, am văzut şi bezele trimise de către reprezentanţi ai PNL către AUR. Asta, la diverse declaraţii. Dar nu asta e important.

PSD nu impune agenda internă nimănui, noi facem lucrurile pentru noi. Văd că toată lumea are treabă cu PSD-ul. Pe noi ne preocupă lucrurile de care spuneam mai devreme. Am avut , ne preocupă chestiunile legate de carburanţi. Sunt lucruri care sunt importante pentru români. Nu-mi permit să dau lecţii celorlalţi, cum n-o să permit celorlalţi să dea lecţii PSD-ului”, a afirmat acesta.

Sorin Grindeanu a insistat apoi că „PSD nu va susţine niciun guvern minoritar şi PSD nu face majoritate cu AUR. Aştept acelaşi răspuns şi din partea altora”.