Grindeanu: PSD n-are nimic personal cu Bolojan / În ultima zi, am văzut bezele trimise de reprezentanţi ai PNL către AUR (VIDEO)

Traian Avarvarei
25 mart. 2026, 16:18
Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Captură video - Sorin Grindeanu / Facebook
Cuprins
  1. Grindeanu: Avem reproșuri legate de management
  2. Grindeanu: Am văzut bezele dinspre PNL spre AUR

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat că lucrurile nu funcţionează cum trebuie la nivel guvernamental și că România nu ajungea în recesiune dacă în coaliție se ascultau sfaturile PSD. Grindeanu a mai spus că, în ultima zi, a văzut „bezele” trimise dinspre PNL spre AUR. „PSD nu face majoritate cu AUR. Aştept acelaşi răspuns şi din partea altora”, a punctat acesta.

Grindeanu: Avem reproșuri legate de management

„E clar pentru toată lumea că, la nivel guvernamental, lucrurile nu funcţionează cum trebuie. PSD n-are nimic personal cu Ilie Bolojan. Bolojan e premier. Ca premier… Lucrurile, aşa cum spuneam, la nivel guvernamental nu funcţionează cum trebuie, ar putea să funcţioneze şi mai bine și asta n-am ascuns.

Am spus încă din septembrie că trebuie să avem măsuri de relansare economică. Am spus că dacă venim doar cu măsuri în care tai, tai, tai, o să intri în recesiune, o să ai reduceri de consum şi iată că avem. (…) Noi, dacă avem avem lucruri de reproşat, sunt legate de acest management. Asta nu înseamnă că nu ne facem şi autoevaluarea”, a declarat Sorin Grindeanu, miercuri.

Grindeanu: Am văzut bezele dinspre PNL spre AUR

Întrebat despre apelurile venite dinspre PNL şi USR către PSD la responsabilitate, Grindeanu a spus că în ultimele ore a văzut şi „bezele” trimise dinspre PNL către AUR.

„Cred că am văzut mai mult decât atât. Cel puţin în ultimele 24 de ore, am văzut şi bezele trimise de către reprezentanţi ai PNL către AUR. Asta, la diverse declaraţii. Dar nu asta e important.

PSD nu impune agenda internă nimănui, noi facem lucrurile pentru noi. Văd că toată lumea are treabă cu PSD-ul. Pe noi ne preocupă lucrurile de care spuneam mai devreme. Am avut întâlniri cu sindicatele, ne preocupă chestiunile legate de carburanţi. Sunt lucruri care sunt importante pentru români. Nu-mi permit să dau lecţii celorlalţi, cum n-o să permit celorlalţi să dea lecţii PSD-ului”, a afirmat acesta.

Sorin Grindeanu a insistat apoi că „PSD nu va susţine niciun guvern minoritar şi PSD nu face majoritate cu AUR. Aştept acelaşi răspuns şi din partea altora”.

Intră AUR la guvernare alături de PSD sau PNL? Anunțul lui Petrișor Peiu, după zvonurile apărute
Politică
Intră AUR la guvernare alături de PSD sau PNL? Anunțul lui Petrișor Peiu, după zvonurile apărute
Românii ar vota masiv AUR. Nemulțumirea față de Guvernul Bolojan atinge cote record (SONDAJ)
Politică
Românii ar vota masiv AUR. Nemulțumirea față de Guvernul Bolojan atinge cote record (SONDAJ)
Când urmează să adopte Guvernul OUG pentru criza carburanților și ce măsuri concrete se iau
Politică
Când urmează să adopte Guvernul OUG pentru criza carburanților și ce măsuri concrete se iau
Romsilva are un nou director general. Jean Vișan a fost desemnat pentru un mandat de trei ani
Politică
Romsilva are un nou director general. Jean Vișan a fost desemnat pentru un mandat de trei ani
Ministra Mediului, dezvăluiri explozive despre Romsilva. Ce a descoperit Buzoianu: “Ce credeți că am aflat astăzi?”
Politică
Ministra Mediului, dezvăluiri explozive despre Romsilva. Ce a descoperit Buzoianu: “Ce credeți că am aflat astăzi?”
George Simion îi ia la mișto pe PSD-iști: „Nu pot părăsi această Coaliție pentru că au dosare”. S-a întâlnit sau nu liderul AUR cu Bolojan?
Politică
George Simion îi ia la mișto pe PSD-iști: „Nu pot părăsi această Coaliție pentru că au dosare”. S-a întâlnit sau nu liderul AUR cu Bolojan?
Probleme în tabăra suveranistă? Anca Alexandrescu îl acuză pe afaceristul Mohamad Murad că vrea să rupă AUR. Scandal pe bani și interese (VIDEO)
Politică
Probleme în tabăra suveranistă? Anca Alexandrescu îl acuză pe afaceristul Mohamad Murad că vrea să rupă AUR. Scandal pe bani și interese (VIDEO)
Surse: Cum a început PSD retragerea de la guvernare. PNL îi acuză pe social-democrați că au încălcat art. 21 din protocolul Alianței
Politică
Surse: Cum a început PSD retragerea de la guvernare. PNL îi acuză pe social-democrați că au încălcat art. 21 din protocolul Alianței
Mirabela Grădinaru, în vizită la Georgetown University. Partenera președintelui a discutat despre utilizarea tehnologiei de către copii
Politică
Mirabela Grădinaru, în vizită la Georgetown University. Partenera președintelui a discutat despre utilizarea tehnologiei de către copii
PSD pune presiune pe Ilie Bolojan. Oamenii lui Grindeanu cer reducerea accizelor la combustibili. Și sindicaliștii boicotează ordonanța pe carburanți
Politică
PSD pune presiune pe Ilie Bolojan. Oamenii lui Grindeanu cer reducerea accizelor la combustibili. Și sindicaliștii boicotează ordonanța pe carburanți
16:39 - „Nu ne batem joc de copii!”. Prefectul din Vaslui, furios: Mai mulți profesori mi-au spus că au fost ameninţaţi şi şantajaţi de liderii de sindicat, ca să boicoteze simulările examenelor naţionale
16:30 - Mașinile electrice riscă să rămână fără parcare gratuită în București de la 1 mai
16:26 - ANAF descoperă circuite pentru evaziune de zeci de milioane de lei în grupul controlat de patronul Realitatea Plus, Maricel Păcuraru (DOCUMENT)
16:01 - Intră AUR la guvernare alături de PSD sau PNL? Anunțul lui Petrișor Peiu, după zvonurile apărute
15:53 - Măcel în Bihor după o partidă de vânătoare: 9 căprioare ucise și prejudiciu de 250.000 de lei
15:48 - Top telefoane pentru iGaming în 2026
15:44 - Battle of the Games: Sloturi vs. Jocuri de Masă
15:35 - Newsweek: Sistemul de pensii se poate prăbuși. Pensionarii, condamnați la sărăcie dacă nu cresc contribuțiile
15:29 - Românii ar vota masiv AUR. Nemulțumirea față de Guvernul Bolojan atinge cote record (SONDAJ)
15:28 - Răsturnare de situație în cazul copilului de 5 ani care a căzut de la etajul 9. Cine l-ar fi împins