B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Fiica Elenei Lasconi, critici dure la adresa ministrului de Externe, Oana Țoiu: „Pare că nu îți pasă de nimic” (VIDEO)

Fiica Elenei Lasconi, critici dure la adresa ministrului de Externe, Oana Țoiu: „Pare că nu îți pasă de nimic” (VIDEO)

George Lupu
15 aug. 2025, 23:54
Fiica Elenei Lasconi, critici dure la adresa ministrului de Externe, Oana Țoiu: Pare că nu îți pasă de nimic” (VIDEO)
Sursa foto: Instagram

Oana Florea, fiica Elenei Lasconi, a lansat un atac dur pe rețelele sociale la adresa ministrei de Externe, Oana Țoiu. Activista, stabilită la Paris, susține că i-a trimis mai multe mesaje referitoare la atacurile Israelului în Fâșia Gaza, dar nu a primit niciun răspuns.

Ce a spus fiica Elenei Lasconi

„E ceva foarte interesant la ministrul de Externe al României, care încă mă urmărește. Bună, Oana! Sper că ești bine. Sper că vacanța ta este fantastică. Pentru că se pare că nu îți pasă de nimic, deci cred că ești în vacanță. Aveai în biografie faptul că ești mamă, iar după ce am comentat legat de acest lucru, ai eliminat această parte. Dar încă mă urmărești, vezi acest videoclip, și ai văzut mesajele mele. Întrebarea mea este, chiar nu-ți pasă de acești copii înfometați? Chiar nu te deranjează asta? Îți place să vezi asta?”, i-a transmis fiica Elenei Lasconi ministrei.

Ea a etichetat-o pe șefa diplomației române în mai multe postări despre situația din Gaza și i-a inclus în mesajele sale și pe președintele Nicușor Dan, precum și pe ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

„Deci iubiți drepturile internaționale huh, dar sprijiniți cu impunitate absolută cea mai mare crimă pe care umanitatea a comis-o vreodată. Vă scuip!”, le-a transmis Oana Florea.

Potrivit UNICEF, peste 50.000 de copii au fost raportați ca fiind uciși sau răniți în Fâșia Gaza, a declarat miercuri Edouard Beigbeder, directorul regional pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord.

Cu ce se ocupă Oana Florea

Oana Florea (32 de ani) locuiește în Franța și este cunoscută pentru pozițiile sale publice pro-Palestina, pro-LGBTQ+, anti-Israel și anticapitaliste.

A urmat trei facultăți — Științe Politice, Drept și Litere (specializare în literatura rusă) — dar nu a finalizat niciuna. În timpul studiilor a lucrat la Ubisoft și ulterior a prezentat emisiunea „Weekly Ops” dedicată jocului online „World of Tanks”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Trump renunță la ideea unei întâlniri față-n față cu Putin. Discuțiile din Alaska vor include și alți oficiali
Externe
Trump renunță la ideea unei întâlniri față-n față cu Putin. Discuțiile din Alaska vor include și alți oficiali
Volodimir Zelenski: „Nu există semne că Rusia se pregătește să încheie războiul”
Externe
Volodimir Zelenski: „Nu există semne că Rusia se pregătește să încheie războiul”
Gheorghe Hagi la Baza Sportivă Farul: Am primit cu bucurie vizita premierului Ilie Bolojan
Politică
Gheorghe Hagi la Baza Sportivă Farul: Am primit cu bucurie vizita premierului Ilie Bolojan
Zelenski este încrezător în puterea lui Donald Trump în contextul summit-ului de la Alaska. Ce a declarat președintele Ucrainei
Externe
Zelenski este încrezător în puterea lui Donald Trump în contextul summit-ului de la Alaska. Ce a declarat președintele Ucrainei
Ilie Bolojan, într-un interviu pentru Bloomberg: „Riscul de incapacitate de plată este foarte mare. Următoarele 6 luni vor fi cruciale. Trebuie să implementăm aceste reforme într-un ritm rapid”
Politică
Ilie Bolojan, într-un interviu pentru Bloomberg: „Riscul de incapacitate de plată este foarte mare. Următoarele 6 luni vor fi cruciale. Trebuie să implementăm aceste reforme într-un ritm rapid”
Taxe și impozite mai mari pentru români. All Inclusive pe bani publici pentru adminstrația locală
Politică
Taxe și impozite mai mari pentru români. All Inclusive pe bani publici pentru adminstrația locală
Sinecuriștii de la ANRE. Salarii uriașe pentru băieții cu proptele politice
Politică
Sinecuriștii de la ANRE. Salarii uriașe pentru băieții cu proptele politice
Mesajul lui Nicușor Dan, de Ziua Marinei. Președintele a lipsit de la festivitățile organizate la Constanța
Politică
Mesajul lui Nicușor Dan, de Ziua Marinei. Președintele a lipsit de la festivitățile organizate la Constanța
Ilie Bolojan, prezent la Constanța de Ziua Marinei. Mesajul transmis de premier: „România este o țară sigură. Dezvoltarea țării noastre nu se poate face fără dezvoltarea Constanței” (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan, prezent la Constanța de Ziua Marinei. Mesajul transmis de premier: „România este o țară sigură. Dezvoltarea țării noastre nu se poate face fără dezvoltarea Constanței” (VIDEO)
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, despre nemulțumirile primarilor: „Minciuna perpetuată dulce nu o să mai poată continua”
Politică
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, despre nemulțumirile primarilor: „Minciuna perpetuată dulce nu o să mai poată continua”
Ultima oră
23:55 - Atac armat lângă o moschee din centrul Suediei. Două persoane au fost rănite în incidentul investigat ca tentativă de omor
23:23 - Cum să-ți protejezi animalul de companie când afară este caniculă. Sfaturi utile
23:13 - Avertisment transmis de Maia Sandu cu privire la alegerile din Republica Moldova: „Forțe ostile fac presiuni fără precedent asupra diasporei”
22:54 - Tragedie în Danemarca! Mai multe persoane au fost grav rănite după ce un tren a deraiat
22:16 - Trump renunță la ideea unei întâlniri față-n față cu Putin. Discuțiile din Alaska vor include și alți oficiali
21:50 - UPDATE // Întâlnire istorică Trump – Putin în Alaska / Trump l-a aplaudat pe liderul de la Kremlin la aterizare (VIDEO)
21:49 - O femeie din Canada și-a recăpătat vederea datorită unei proceduri revoluționare. Ce i-au pus medicii în ochi
21:31 - Donald Trump, replici dure la adresa aliaților înainte de întâlnirea cu Putin: „Nu-mi spune mie Europa ce să fac”
21:18 - Un turist a fost găsit mort într-o râpă de către salvamontiști. Ce au declarat aceștia
20:58 - Austeritatea, suportată în continuare de populație / Care sunt noile taxe cuprinse în pachetul 2 de măsuri fiscale: Crește CASS la veniturile din activități independente și impozitul pe câștigurile pe bursă