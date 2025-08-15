Oana Florea, fiica Elenei Lasconi, a lansat un atac dur pe rețelele sociale la adresa ministrei de Externe, Oana Țoiu. Activista, stabilită la Paris, susține că i-a trimis mai multe mesaje referitoare la atacurile Israelului în Fâșia Gaza, dar nu a primit niciun răspuns.

Ce a spus fiica Elenei Lasconi

„E ceva foarte interesant la ministrul de Externe al României, care încă mă urmărește. Bună, Oana! Sper că ești bine. Sper că vacanța ta este fantastică. Pentru că se pare că nu îți pasă de nimic, deci cred că ești în vacanță. Aveai în biografie faptul că ești mamă, iar după ce am comentat legat de acest lucru, ai eliminat această parte. Dar încă mă urmărești, vezi acest videoclip, și ai văzut mesajele mele. Întrebarea mea este, chiar nu-ți pasă de acești copii înfometați? Chiar nu te deranjează asta? Îți place să vezi asta?”, i-a transmis fiica Elenei Lasconi ministrei.

Ea a etichetat-o pe șefa diplomației române în mai multe postări despre situația din Gaza și i-a inclus în mesajele sale și pe președintele Nicușor Dan, precum și pe ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

„Deci iubiți drepturile internaționale huh, dar sprijiniți cu impunitate absolută cea mai mare crimă pe care umanitatea a comis-o vreodată. Vă scuip!”, le-a transmis Oana Florea.

Potrivit UNICEF, peste 50.000 de copii au fost raportați ca fiind uciși sau răniți în Fâșia Gaza, a declarat miercuri Edouard Beigbeder, directorul regional pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord.

Cu ce se ocupă Oana Florea

Oana Florea (32 de ani) locuiește în Franța și este cunoscută pentru pozițiile sale publice pro-Palestina, pro-LGBTQ+, anti-Israel și anticapitaliste.

A urmat trei facultăți — Științe Politice, Drept și Litere (specializare în literatura rusă) — dar nu a finalizat niciuna. În timpul studiilor a lucrat la Ubisoft și ulterior a prezentat emisiunea „Weekly Ops” dedicată jocului online „World of Tanks”.