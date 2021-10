Florin Cîțu, cu sprijinul retras și din PNL. Susținătorii lui Ludovic Orban vor boicota moțiunea de cenzură

Marți, 5 octombrie, de la ora 12:00, se va vota în Parlament moțiunea de cenzură anti-Guvernul Cîțu „Stop sărăciei, scumpirilor și penalilor! Jos Guvernul Cîțu!”. PSD, AUR și USR și-au luat angajamentul că o vor susține, în timp ce PNL a anunțat că membrii din legislativ vor fi prezenți, dar fără a-și exprima votul. Noutatea se referă la faptul că din tabăra național-liberalilor vor fi prezenți doar susținătorii lui Cîțu, în timp ce tabăra lui Ludovic Orban va boicota ședința de plen.

Susținătorii lui Ludovic Orban, care va prezida ședința, vor transmite un mesaj de delimitare față de Florin Cîțu și de noua conducere a PNL – „#echipaCâștigătoare”, au declarat surse politice pentru News.ro.

„Conducerea PNL a decis ca parlamentarii partidului să fie prezenţi la moţiunea de cenzură, dar să nu voteze. Noi (tabăra Orban – n. red.) am agreat să nu participăm, să boicotăm şedinţa. Este o formă de delimitare de Florin Cîţu”, s-a transmis din interiorul PNL pentru sursa citată.

Scindarea PNL, încă un obstacol pentru Florin Cîțu, la moțiunea de cenzură

În urmă cu câteva zile, Ludovic Orban a vorbit despre scindarea din PNL și ipoteza în care va crea un nou partid.

„Ce s-a întâmplat la Congres pe mine m-a marcat profund şi m-a făcut pentru prima oară să-mi pun întrebarea dacă mai am ce să caut în această gaşcă care a călcat în picioare lucruri fundamentale care ţin de democraţie (…) Când voi fi convins că PNL a devenit o carcasă care nu mai are nicio legătură cu partidul istoric, sunt gata inclusiv să creez o construcţie politică care să continue trecutul PNL. În momentul de faţă cei care conduc azi partidul nu au nicio legătură cu PNL”, a declarat Orban, la Realitatea Plus.

Dacă toate taberele se vor ține de cuvânt, Guvernul Cîțu va pica. De 234 de voturi este nevoie pentru ca Florin Cîțu și cabinetul său să fie demis. Potrivit celor mai recente estimări, ar fi deja cu aproape 50 de voturi peste cele necesare demiterii Guvernului.

PSD, USR și AUR au împreună 280 de voturi din partea deputaților și deputaților. Toți vor fi prezenți, cu excepția unui social-democrat cu COVID-19.