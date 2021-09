Florin Cîțu: Dacă colegii de la USR nu susțin dezvoltarea României, foarte bine, să iasă în față! / Ce spune premierul despre „șantajul cu SIIJ” (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu îi acuză pe partenerii de la USR PLUS că se opun dezvoltării României. Asta după ce USR PLUS s-a pronunțat împotriva PNDL 3 (programul ”Anghel Saligny”) în forma actuală, argumentând că banii, 50 de miliarde de lei, vor fi acordați discreționar și irosiți. Ședința Guvernului a fost suspendată când miniștrii USR PLUS au constatat că Florin Cîțu forțeză pe ordinea de zi Ordonanța privind PNDL 3. Ședința va fi luată de la ora 19.00.

Florin Cîțu răspunde acuzațiilor USR PLUS pe tema PNDL 3

„Programul nu e pentru mine, pentru PNL, pentru UDMR sau USR, e pentru români. Am spus că în 2021 nu ne mai permitem să avem localități nedezvoltate. Dacă colegii de la USR nu susțin dezvoltarea României, foarte bine, să iasă în față! În ceea ce privește șantajul cu SIIJ, eu am fost primul care a negociat ca SIIJ… am susținut toate soluțiile de la Ministerul Justiției să fie desființată SIIJ.

Pe ordinea de zi, pe lista suplimentară, vin foarte multe proiecte și de la USR pe care colegii de la UDMR, de exemplu, nu le știu. Deci nu e o noutate. Proiectul în plus e în dezbatere publică de o lună”, a declarat Cîțu.

Cîțu a dat apoi de înțeles că România bate pasul pe loc pentru că în USR PLUS sunt alegeri: „Eu am spus că vreau să dezvoltăm România, nu avem timp de jocuri politice. Nu putem ține românii prizonieri doar pentru că într-un partid sunt alegeri”.

Florin Cîțu a ținut apoi să precizeze că PNDL 3 „nu e un instrument politic în lupta din PNL”.

„E bizar să legi un proiect de altul. Proiectele sunt distincte. Nu au nici o legătură SIIJ cu dezvoltarea României”, a mai declarat premierul.