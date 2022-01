Florin Cîțu, despre coaliția cu PSD: Compromisul funcționează deocamdată. PNL rămâne gardianul principiilor liberale și va sancționa orice derapaj / Am demonstrat că o economie liberală performează

Președintele PNL, Florin Cîțu, s-a arătat de părere că actuala coaliție funcționează cel puțin deocamdată și că „guvernarea merge bine”. PNL, susține el, va rămâne gardianul principiilor liberale și este gata să sancționeze orice fel de derapaj atât la nivel public, cât și în interiorul coaliției.

Florin Cîțu, despre coaliția dintre PNL și PSD: „Este exact cum mă așteptam să fie un compromis”

Întrebat marți seară la TVR 1 dacă resimte o diferență în circuitul deciziilor comparativ cu situația din fosta coaliție, cea cu USR PLUS, președintele PNL a afirmat: „Eu, cel puțin, am spus că pe partea de guvernare doar dacă sunt lucruri care sunt în afara programului de guvernare vreau să venim să discutăm despre ele. Dacă sunt lucruri care sunt în programul de guvernare și merg mai departe, foarte bine. Dacă nu le face cineva, trebuie să vină premierul și ministrul respectiv să explice de ce nu le face. Dacă vor să fie introduse lucruri noi în afara programului de guvernare, bineînețeles, trebuie să vină în coaliție. În rest, eu cred că putem să funcționăm”.

„Eu nu mă duc să intervin peste actul de guvernare, decizia este acolo, am discutat clar acest lucru. Pe mine mă interesează ca Partidul Național Liberal să își păstreze… exact cum am spus și până acum, suntem gardianul principiilor liberale. Nu este un slogan acesta. Am demonstrat într-o perioadă dificilă, cea mai dificilă din ultima sută de ani pentru economie, nu numai a României, globală, că o economie liberală performează. Nu o facem pentru noi, o facem pentru români. Am avut resurse să putem să facem și creșteri de pensii, și creșteri de salarii și să reducem și taxe, să eliminăm taxele și accizele pe care le-am eliminat, și supraacciza, supraimpozitarea contractelor part-time și alte lucruri”, a adăugat Florin Cîțu.

Întrebat dacă liberalii împărtășesc poziția ministrului Apărării, social-democratul Vasile Dîncu, care spunea că nu se aștepta să colaboreze atât de bine cu liberalii, Florin Cîțu a afirmat: „Guvernarea, până acum, merge bine și acesta este actul de guvernare. Mai sunt astfel de postări care au pe final câteva ironii care nu ar trebui să fie, dar, în rest, acest compromis, care a fost făcut pentru a crea o stabilitate într-un moment dificil pentru România și a avea o majoritate în Parlamentul României, deocamdată funcționează”.

„Este exact, cred eu, cum mă așteptam să fie un compromis. (…) Fiecare încearcă să își păstreze, e adevărat, electoratul, dar eu aș spune că nu suntem într-o campanie electorală, acum mai importanți sunt românii și măsurile pentru români, dar chiar și în această situație, repet, pentru mine este foarte important să nu distrugem un echilibru care a fost câștigat foarte greu în ultimii ani de zile pentru economie, pentru că toți vom avea de tras după aceea în viitor. Orice derapaj, am spus, va fi sancționat și public de Partidul Național Liberal, dar și în coaliție”, a mai spus Florin Cîțu.