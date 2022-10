Florin Cîțu, despre creșterea inflației: „Nu are nicio legătură cu războiul. Are legătură cu măsurile populiste” (VIDEO)

Florin Cîțu susține că inflația a explodat în România nu din cauza războiului din Ucraina, ci din cauza măsurilor populiste luate de actualul Guvern. Acesta a precizat în emisiunea Sub semnul întrebării, moderată de Robert Turcescu că a avertizat încă de la începutul anului că România se va îndrepta către o spirală a inflației din cauza acestor măsuri:

„O mare parte din vină pentru ce am ajuns aici sunt cei care au decis măsuri la începutul anului. La începutul anului am avut o discuție, și am spus foarte clar, există un risc al inflației mare. Mi s-a spus că nu contează că o să intre bani la buget și după aceea o să creștem salariile.

Erau cei care astăzi fac coaliția de guvernare, reprezentanți ai tuturor instituțiilor puternice. La una dintre discuții era și președintele României. Am spus că este un joc periculos că vei ajunge să creezi o spirală inflaționistă și așa s-a pierdut momentul. În loc să ne uităm la cât să creștem pensiile astăzi trebuie să cerem Ministerului Finanțelor și BNR să reducă inflația’.

Potrivit lui Florin Cîțu, măsurile populiste sunt cele care au dus la creșterea dobânzilor:

„Dacă nu suntem atenți astfel de măsuri populiste înseamnă deficit mai mare, inflație mare, dobânzi mari și asta este spirala salarii-inflație. Astăzi toate forțele trebuie să se concentreze pe cum scădem inflația și trebuie să aruncăm la gunoi explicația aceea penibilă care a mers o lună, două cu războiul. Nu are nicio legătură cu Rusia”.