Florin Cîțu discută cu prefecții și DSP-urile, duminică, despre pregătirea începerii anului școlar. Aproape toți elevii revin la clase de luni, 13 septembrie

Prim-ministrul Florin Cîțu va discuta cu prefecții și cu reprezentanții Direcțiilor de Sănătate Publică, duminică, în sistem de videoconferință, despre pregătirile pentru începerea anului școlar, care debutează pe 13 septembrie cu prezență fizică pentru aproape toți elevii.

Conform ordinului comun Educație-Sănătate privind regulile în școli, antepreșcolarii, preșcolarii și elevii fac cursuri cu prezență fizică atât timp cât rata de infectare din localitate este mai mică sau egală cu 6 la mie. Dacă este depășit acest prag, situație în care se regăsesc 12 localități, rămân deschise doar creșele, grădinițele și unitățile de învățământ special.

Concret, scenariile de desfășurare a activității didactice sunt următoarele:

a) în localitățile în care incidența cumulată a cazurilor, în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 6/1000 de locuitori, se permite participarea zilnică, cu prezență fizică la cursuri a tuturor antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în

unitățile de învățământ și cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de prevenire a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2;

b)în localitățile în care incidența cumulată a cazurilor, în ultimele 14 zile este mai mare de 6/1000 de locuitori, până la instituirea măsurii carantinei, se permite participarea zilnică, cu prezență fizică la cursuri în unitățile de învățământ, a tuturor antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor din învățământul special cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de prevenire a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 și participarea în sistem on line a tuturor celorlalte categorii de elevi.

Sorin Cîmpeanu: Avem peste 193.000 de angajați din învățământ vaccinați anti-COVID-19

Numărul angajaților din învățământ care s-au vaccinat împotriva COVID-19 a ajuns la 193.000, a precizat ministrul Educației, care spune, totuși, că progresul a fost „foarte mic” pe perioada verii.

„Din perspectiva vaccinării personalului din învățământ, avem peste 193.000 de persoane vaccinate. Progresul este foarte mic, pentru că la ultima raportare am avut 185.000 de persoane, puțin peste 8.000 de persoane vaccinați pe perioada de vară, progresul este foarte mic. În același timp procentul de 61% înseamnă dublul mediei naționale și arată interesul profesorilor pentru vaccinare. Pe toată perioada de vară, am avut peste 8.000 de cadre vaccinate. În ultimele 10 zile, am avut 9.000 de elevi vaccinați. Mai mulți elevi vaccinați, decât angajați din sistemuld e învățământ pe parcursul lunilor iunie, iulie și august”, a spus, vineri, oficialul.