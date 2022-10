Florin Manole (PSD): „Clotilde Armand minte din nou sau poate e acel gen de primar care nu știe cine și unde construiește în sectorul pe care ar trebui să îl administreze”

PSD o acuză pe Clotilde Armand că minte atunci când lansează acuzații la adresa social-democraților privind construcția unui complex rezidențial.

“Clotilde Armand minte din nou sau poate e acel gen de primar care nu stie cine si unde construieste in sectorul pe care ar trebui sa il administreze.

Spune ca noi construim pe un teren care nici macar nu ne apartine – PSD sector 1 este chirias in str. Sontu nr 11. Nu avem in proprietate nici cladire, nici teren. Asadar daca are dubii despre orice situatie pe care ar trebui sa o cunoasca, sa trimita un control de la Politia Locala, sa faca inca o plangere (administatia Armand plange zilnic).

Dar de ce face doamna Armand acest circ ieftin? Pentru ca s-a facut de ras cu proiectul referitor la burse, pentru ca nu are proiectul anuntat al celor 1000 ron, pentru ca se imbraca in pompier dar nu are dupa 2 ani de mandat hainele de primar.

Pentru ca a furat voturile dar nu si recuzita – pentru a fi primar trebuie sa stii codul administrativ, legislatia pe urbanism plus putina empatie, ca orice om”.

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a reclamat joi, 13 octombrie, construirea unui bloc cu şase etaje în curtea PSD Sector 1, într-o zonă protejată din apropierea Parcului Herăstrău.Edilul acuză PSD Sectorul 1 că a favorizat urbanismul haotic şi fără reguli și cere prefectului reanalizarea documentaţiei. Acest text a fost copiat de pe Ziare.com Clotilde Armand reclamă că PSD ridică ilegal un complex rezidențial în curtea sediului partidului din Sectorul 1.