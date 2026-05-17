China a construit un robot uriaș de 2,8 metri înălțime care poate fi controlat direct de un om. Pilotul stă așezat într-o cabină specială aflată în toracele mașinăriei.

China a construit un robot pe două picioare. Cât ajunge să coste o astfel de mașinărie

și este gata să intre pe liniile de producție în serie. Robotul este extrem de flexibil și se poate deplasa pe două picioare. Atunci când întâlnește un teren accidentat, structura sa se schimbă automat pentru a merge pe toate cele patru membre.

În clipurile de prezentare, dispozitivul își arată forța brută și reușește să spargă fără probleme un zid din blocuri de beton. Prețul de pornire stabilit pentru această tehnologie este de aproape 500.000 de euro. Producătorul nu a oferit încă informații clare despre viteza maximă, greutatea pe care o poate transporta sau durata bateriei.

🤖 𝗖𝗵𝗶𝗻𝗮 𝘇𝗲𝗶𝗴𝘁 𝗯𝗲𝗺𝗮𝗻𝗻𝘁𝗲𝗻 𝗥𝗶𝗲𝘀𝗲𝗻-𝗥𝗼𝗯𝗼𝘁𝗲𝗿: 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲-𝗙𝗶𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘄𝗶𝗿𝗱 𝗥𝗲𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̈𝘁 Der chinesische Robotik-Hersteller Unitree hat den GD01 vorgestellt: einen rund 2,7 Meter hohen, bemannten Roboter, der von innen gesteuert wird,… — AUF1 (@AUF1TV)

În ce domenii va fi folosit robotul

proiectului au anunțat că acest vehicul uriaș a fost gândit exclusiv pentru aplicații civile. Producătorul a cerut clienților să folosească tehnologia în condiții de maximă siguranță. Robotul va fi trimis în special în zonele industriale, în parcurile de distracții pentru turiști sau în misiunile de salvare.

Dispozitivul devine extrem de util pe șantierele periculoase sau în zonele lovite de calamități naturale. Acesta poate intra în clădiri prăbușite și se poate deplasa printre dărâmături. El înaintează ușor în locuri unde mașinile clasice cu roți nu au nicio șansă.

Cum a ajuns să arate piața de robotică

Firma care a creat robotul a fost înființată în anul 2016 de un inginer care a început prin a produce câini roboți. Afacerea s-a dezvoltat rapid la nivel internațional. În prezent, acest brand controlează un procent uriaș de 70% din piața globală a roboților patrupedi și livrează mii de unități anual.

Firmele din această țară au asigurat aproape 90% din vânzările mondiale de roboți umanoizi în anul 2025. În total, pe piață există peste 140 de producători activi. Această evoluție rapidă este susținută direct de guvern, care a inclus dezvoltarea noilor tehnologii pe lista de priorități naționale.