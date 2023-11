Fostul ministru Alexandru Nazare nu a semnat documentul privind vaccinurile anti-COVID: Era o cantitate mult prea mare / Mecanismul la nivelul UE era flexibil, ca fiecare stat să-și ia numărul de doze după nevoi (VIDEO)

Alexandru Nazare (PNL), fost ministru al Finanțelor, a declarat că nu a vrut să semneze memorandumul prin care se stabilea numărul de până la sfârşitul anului 2023, deoarece a văzut că e un număr mult prea mare pentru nevoile României.

El a mai susținut că mecanismul privind achiziția dozelor a fost gândit la nivelul UE, dar a fost flexibil, astfel încât fiecare stat membru să cumpere după propriile necesități.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV, în contextul dosarului DNA deschis privind

Alexandru Nazare, despre numărul de vacinuri anti-COVID cumpărate de România

„Nu am semnat atunci că nouă, celor din Ministerul de Finanțe, ni s-a părut că e o cantitate mult prea mare față de nevoile prezentate în documentele justificative. Am semnalat acest lucru într-o serie de adrese cu observații, în care am încercat să corectăm problema, în speță să găsim o sursă de finanțare și să adapătăm numărul de doze la nevoile reale. Ministerul de Finanțe nu a fost implicat în acest proces de contractare la nivel european și nici nu a corespsondat pe acest subiect.

Observațiile noastre priveau strict resursele financiare care trebuiau puse la dispoziție și cum le gestionam și osbervațiile sunt de acet tip: de încadrare în limitele bugetare, în prevederi, calendar de plăți, proceduri, bune practici din alte state, cât ar fi contractat ale state în funcție de nevoi. Rolul lor era să cumva să corecteze situația, să adpateze numărul de doze la nevoi”, a declarat Alexandru Nazare.

Fostul ministru PNL al Finanțelor a mai susținut că mecanismul creat la nivel european pentru achiziția vaccinurilor anti-COVID era „flexibil”, ca fiecare stat să-și ia numărul de doze după nevoi: „Aprecierea asupra nevoilor trebuia să fie națională”.

Nazare a precizat apoi că președintele Klaus Iohannis nu a participat la ședințele de Guvern în care a fost discutat acest subiect.