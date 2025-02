Gabriel Oprea: Nu am fost niciodată prieten cu generalul Cătălin Zisu. Sunt atacat pentru că sunt „fan Călin Georgescu”

Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” a respins categoric afirmațiile vehiculate în spațiul public potrivit cărora generalul Cătălin Zisu a „obţinut titlul de doctor graţie generalului Gabriel Oprea”. UMPMV susține că președintele său, gl.(r) Gabriel Oprea, și gl. Cătălin Zisu „nu au fost niciodată prieteni, natura relației fiind strict profesională”.

UMPMV: Gl. Cătălin Zisu NU a obținut titlul de doctor grație gl.(r) Gabriel Oprea

„Presedintele UMPMV este atacat pentru ca “este fan Calin Georgescu”. Sistemul de valori “Dumnezeu, Patrie, Familie, Onoare” este al romanilor patrioti, in general, si al militarilor si politistilor activi, in rezerva si in retragere in special.

Informatiile vehiculate sunt complet false.

Gl. Catalin Zisu NU a obtinut titlul de doctor gratie gl.(r) Gabriel Oprea.

Presedintele UMPMV nu i-a fost conducator de doctorat, titlul nu a fost obtinut intr-o institutie de invatamant in care gl.(r) Oprea a fost profesor si nu are nicio legatura cu acest doctorat.

Uniunea subliniaza ca presedintele UMPMV si gl. Catalin Zisu nu au fost niciodata prieteni, natura relatiei fiind strict profesionala. Gl. Zisu i-a fost subordonat ministrului apararii nationale Gabriel Oprea, în perioada 2009 – 2012. Cei doi nu s-au mai intersectat de cand fostul vicepremier pentru securitate nationala a parasit guvernul, in anul 2015, și acesta nu are nicio legatura cu doctoratul, cu tablourile sau cu orice alta activitate a gl. Zisu”, a transmis UMPMV, pe .