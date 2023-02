Gabriel Zetea: Președintele trebuie să fie deasupra partidelor politice. Nu avem un parteneriat cu Klaus Iohannis / N-ați văzut PSD să promoveze legi sau personaje controversate de când e la guvernare (VIDEO)

PSD nu are un parteneriat cu Klaus Iohannis și crede în continuare că Președintele României trebuie să fie deasupra partidelor politice, a declarat deputatul Gabriel Zetea, vicepreședinte al social-democraților, joi, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat.

Întrebat despre ale președintelui Klaus Iohannis în privința rotației și a viitorului premier, vicepreședintele PSD a explicat: „Nu cred că e treaba partidelor politice neapărat să comenteze declarațiile pe care le face președintele Klaus Iohannis, mai ales noi, Partidul Social Democrat (…). Noi credem în continuare că Președintele României trebuie să fie deasupra partidelor politice, mai ales noi, Partidul Social Democrat, pentru că noi nu avem un parteneriat cu președintele Klaus Iohannis și, mai mult de atât, nu avem nici măcar o alianță politică cu Partidul Național Liberal”.

„Am intrat la guvernare pentru a asigura stabilitatea – și noi credem că am făcut acest lucru. N-ați văzut Partidul Social Democrat să promoveze legi controversate acum, când am intrat la guvernare, nu ați văzut Partidul Social Democrat să promoveze personaje controversate în interiorul Guvernului. Suntem mândri de aceste lucruri. Credem în continuare că am asigurat stabilitatea Guvernului și o să încercăm să facem acest lucru în continuare”, a adăugat Gabriel Zetea.

„Președintele Klaus Iohannis, sigur, a spus acest lucru, și-a reiterat cumva prerogativele constituționale pe care le are, acelea de a desemna primul-ministru, dar în următoarele fraze a atras atenția Partidului Național Liberal că are de rezolvat , a domnului Bode, până la rotație, adică dânsul înțelege că există această înțelegere între partidele politice, că există acest protocol semnat, această coaliție care formează și susține, în Parlamentul României, Guvernul, a luat act de ea și încă o dată, în conferința de presă, a spus acest lucru”, a mai spus el.