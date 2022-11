Gabriela Firea: De luna aceasta se pot depune primele cereri pentru decontarea celor 3.000 de euro pentru procedurile dedicate creșterii natalității / Suntem în linie dreaptă cu implementarea cardului european pentru tineret (VIDEO)

Mai mulți membri ai Guvernului au semnat, miercuri, contracte cu două bănci comerciale pentru acordarea creditelor cu garanția statului pentru studenți și familii tinere. Măsura face parte din pachetul „Sprijin pentru România”.

De asemenea, ministrul Familiei și Tineretului, Gabriela Firea (PSD), a anunțat că de luna aceasta pot fi depuse primele cereri pentru decontarea celor 3.000 de euro, echivalent în lei, pentru procedurile dedicate creșterii natalității.

Totodată, a mai anunțat Firea, s-au făcut pași importanți pentru implementarea și în România a cardului european pentru tineret.

Gabriela Firea, despre noile măsuri luate de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de șanse

„Începutul lunii noiembrie ne aduce două vești bune pentru tinerii din România. Prima e că în foarte scurt timp anunțăm public posibilitatea de a se depune deja primele solicitări pentru decontarea celor 3.000 de euro, echivalent în lei, pentru procedurile dedicate creșterii natalității. Proiectul a fost adoptat în ședința de guvern. Noi am încheiat normele de aplicare și regulamentul, așa că luna aceasta se pot depune primele cereri”, a declarat Firea.

A doua veste anunțată de ministru se referă la „programul guvernamental prin care se acordă 10.000 de euro pentru studenții care solicită și 15.000 de euro pentru tinerele familii. Sumele pot fi înapoiate în 10 ani. Noutatea e că până acum tinerii din România erau tratați ca orice alt client la bancă, adică dacă cereau un credit trebuiau, să aducă o garanție și dovada unui salariu substanțial. E o premieră că statul garantează 80% din aceste credite, cum se întâmplă în țările civilizate. Intrăm și la acest capitol în rândul lumii”.

Azi au fost semnate contractele cu două bănci comerciale care au acceptat să fie parte din program și vor urma și altele.

Gabriela Firea a anunțat apoi că au fost făcuți noi pași pentru implementarea și în România a cardului european pentru tineret: „Firește ne dorim în continuare programe stimulative prntru tineri și de aceea vreau să anunț că suntem în linie dreaptă cu implementarea și în țara noastră a cardului european pentru tineret, un instrument foarte necesar de care beneficiază peste 6 milioane de tineri din Europa. Nu a mai existat în țara noastră până acum. L-am identificat, am avut mai multe întâlniri cu reprezentanții singurei asociații acreditate pentru a implementa tehnic acest card, care înseamnă acces la evenimente europene și, foarte important, reduceri substanțiale pentru transport, cazare, reduceri la bilete la evenimente culturale, spectacole, muzee și chiar și în magazine”.

Marcel Ciolacu, despre activitatea Gabrielei Firea la Ministerul Familiei

La eveniment a fost prezent și Marcel Ciolacu, președintele PSD, care a lăudat-o pe Firea pentru că a creat un minister de la zero și deja vine cu rezultate.

„Dna Gabriela Firea și-a asumat această responsabilitate de a crea un minister nou de la zero. În martie, după declanșarea crizei economice, în coaliție am hotărât să venim cu un pachet așteptat de oameni și cumva să anticipăm multe dintre lucrurile care s-au întâmplat în perioada următoare. Și am venit cu un pachet mai îndrăzneț, ”Sprijin pentru România”, pentru prima oară componenta economică având o mai mare pondere decât componenta socială.

Am ajuns la un efort de aproape 6% din PIB pentru acest pachet.

Sunt ferm convins că în acest moment nu e suficient. Va trebui să venim cu alte măsuri.

Dar ultimele două măsuri care erau de implementat care au venit de la ministrul Gabriela Firea. E vorba de programele semnate azi. Mă bucur foarte mult și o felicit pe dna ministru Firea pentru tenacitate și perseverență. Nu e ușor să iei un minister, să-l contruiește de la zero, să vii cu programe și într-o perioadă rezonabilă deja să se semneze aceste acorduri. Erau ultimele două din programul „Spirjin pentru România” pe care Guvernul și coaliția nu le puseseră în aplicare. (…)

Mă bucur foarte mult în primul rând că mi-ați adus aminte că nu există discuții numai despre pensii, măriri de salarii sau prețul la energie care, evident, sunt cele mai presante din punctul nostru de vedere. Ne-ați adus aminte de o componentă specifică ministerului pe care-l reprezentați, anume tineretul și întemeierea familiei. Vă felicit pentru acest lucru și mă bucur și sper să luăm în continuare deciziile corecte și așteptate de români”, a declarat Marcel Ciolacu.