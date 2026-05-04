Dominic Fritz susține că, indiferent de rezultatul , miniştrii USR îşi vor îndeplini atribuţiile și în zilele următoare. Politicianul a făcut apel la responsabilitatea parlamentarilor.

Ce a transmis Dominic Fritz?

În mesajul său, Dominic Fritz a afirmat că activitatea miniștrilor USR în va continua indiferent de ce se va întâmpla la votul pe moțiunea de cenzură. Conform programului stabilit de conducerea Parlamentului, votul va fi dat marți, într-o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului. Într-o postare pe Facebook, Fritz a subliniat că angajamentul luat de USR vizează un „program de reforme”.

„Susţinerea voastră schimbă ecuaţia politică în aceste zile. I-am rugat pe miniştri să-mi transmită un selfie de la muncă azi-dimineaţă pentru a vă mulţumi. Mesajul nostru: indiferent ce se întâmplă la moţiune mâine, miniştrii USR îşi vor face datoria şi poimâine. Vom continua să scoatem la suprafaţă porcăriile care au afundat ţara noastră în ultimii 36 de ani şi să livrăm pentru români”, a transmis Fritz.

Totodată, el i-a îndemnat pe parlamentari să aleagă între „ordinul şefului de partid” şi „responsabilitatea” faţă de România. Politicianul USR se susține că „Guvernul Bolojan” trebuie să rămână la guvernare şi să continue măsurile începute. El a argumentat că o susţinere a moţiunii ar avea efecte economice imediate asupra populaţiei.

„Mâine e ziua în care fiecare parlamentar poate decide: alege ordinul şefului de partid şi va vota moţiunea, deşi ca efect aproape imediat românii vor rămâne cu mai puţini bani în buzunare? Sau va alege responsabilitatea, calea unei Românii moderne şi prospere, cu un vot pentru ca Guvernul Bolojan să poată continua curăţenia începută? Oricum ar fi, România nu se mai poate întoarce în beznă”, a mai transmis Fritz.

Politicianul laudă activitatea miniștrilor USR

Dominic Fritz a lăudat activitatea din ultimele zile, în contextul moțiunii de cenzură depusă de și AUR. El a amintit despre inistrul de Externe, Oana Ţoiu, care a anunţat desecretizarea arhivelor MAE din anii de după Revoluţie. De asemenea, a lăudat-o pe Diana Buzoianu care ar fi obţinut alocarea, în bugetul ANAR, a unor „sume-record” pentru investiţii în baraje, podeţe şi diguri.

În schimb, nu a vorbit nimic depre suspendarea programelor de tip Rabla, considerate a avea un impact pozitiv pentru susținerea industriei auto.

„Irineu Darău a înaintat premierului propunerea de demitere a preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României, pentru că au existat prea multe blocaje în digitalizarea administraţiei publice. Radu Miruţă a cerut demiterea şefei Metrorex, pentru 60.000.000 de euro neîncasaţi din penalităţi”, se mai arată în postare.