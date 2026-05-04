B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Moțiunea de cenzură împotriva guvernului. Dominic Fritz dă asigurări că miniștrii USR rămân la datorie

Moțiunea de cenzură împotriva guvernului. Dominic Fritz dă asigurări că miniștrii USR rămân la datorie

Adrian Teampău
04 mai 2026, 11:28
Moțiunea de cenzură împotriva guvernului. Dominic Fritz dă asigurări că miniștrii USR rămân la datorie
Dominic Fritz, liderul USR. Sursa foto: Dominic Fritz / Facebook
Cuprins
  1. Ce a transmis Dominic Fritz?
  2. Politicianul laudă activitatea miniștrilor USR

Dominic Fritz susține că, indiferent de rezultatul moţiunii de cenzură, miniştrii USR îşi vor îndeplini atribuţiile și în zilele următoare. Politicianul a făcut apel la responsabilitatea parlamentarilor. 

Ce a transmis Dominic Fritz?

În mesajul său, Dominic Fritz a afirmat că activitatea miniștrilor USR în Guvern va continua indiferent de ce se va întâmpla la votul pe moțiunea de cenzură. Conform programului stabilit de conducerea Parlamentului, votul va fi dat marți, într-o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului. Într-o postare pe Facebook, Fritz a subliniat că angajamentul luat de USR vizează un „program de reforme”.

„Susţinerea voastră schimbă ecuaţia politică în aceste zile. I-am rugat pe miniştri să-mi transmită un selfie de la muncă azi-dimineaţă pentru a vă mulţumi. Mesajul nostru: indiferent ce se întâmplă la moţiune mâine, miniştrii USR îşi vor face datoria şi poimâine. Vom continua să scoatem la suprafaţă porcăriile care au afundat ţara noastră în ultimii 36 de ani şi să livrăm pentru români”, a transmis Fritz.

Totodată, el i-a îndemnat pe parlamentari să aleagă între „ordinul şefului de partid” şi „responsabilitatea” faţă de România. Politicianul USR se susține că „Guvernul Bolojan” trebuie să rămână la guvernare şi să continue măsurile începute. El a argumentat că o susţinere a moţiunii ar avea efecte economice imediate asupra populaţiei.

„Mâine e ziua în care fiecare parlamentar poate decide: alege ordinul şefului de partid şi va vota moţiunea, deşi ca efect aproape imediat românii vor rămâne cu mai puţini bani în buzunare? Sau va alege responsabilitatea, calea unei Românii moderne şi prospere, cu un vot pentru ca Guvernul Bolojan să poată continua curăţenia începută? Oricum ar fi, România nu se mai poate întoarce în beznă”, a mai transmis Fritz.

Politicianul laudă activitatea miniștrilor USR

Dominic Fritz a lăudat activitatea miniștrilor USR din ultimele zile, în contextul moțiunii de cenzură depusă de PSD și AUR. El a amintit despre inistrul de Externe, Oana Ţoiu, care a anunţat desecretizarea arhivelor MAE din anii de după Revoluţie. De asemenea, a lăudat-o pe Diana Buzoianu care ar fi obţinut alocarea, în bugetul ANAR, a unor „sume-record” pentru investiţii în baraje, podeţe şi diguri.

În schimb, nu a vorbit nimic depre suspendarea programelor de tip Rabla, considerate a avea un impact pozitiv pentru susținerea industriei auto.

„Irineu Darău a înaintat premierului propunerea de demitere a preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României, pentru că au existat prea multe blocaje în digitalizarea administraţiei publice. Radu Miruţă a cerut demiterea şefei Metrorex, pentru 60.000.000 de euro neîncasaţi din penalităţi”, se mai arată în postare.

Tags:
Citește și...
Ședință de urgență convocată de Grindeanu. Parlamentarii PSD fac ultimele planuri înainte de moțiune
Politică
Ședință de urgență convocată de Grindeanu. Parlamentarii PSD fac ultimele planuri înainte de moțiune
PSD scoate „asul din mânecă” pentru răsturnarea Guvernului Bolojan. Cum arată planul secret al social-democraților
Politică
PSD scoate „asul din mânecă” pentru răsturnarea Guvernului Bolojan. Cum arată planul secret al social-democraților
Răsturnare de situație: Cine sunt primii parlamentari care au anunțat că nu vor mai vota moțiunea anti-Guvernul Bolojan, deși au semnat-o: „Nu voi vota salvarea PSD”
Politică
Răsturnare de situație: Cine sunt primii parlamentari care au anunțat că nu vor mai vota moțiunea anti-Guvernul Bolojan, deși au semnat-o: „Nu voi vota salvarea PSD”
Procurorii s-au pus în mișcare în cazul Dianei Șoșoacă. Ancheta prinde viteză după ridicarea imunității
Politică
Procurorii s-au pus în mișcare în cazul Dianei Șoșoacă. Ancheta prinde viteză după ridicarea imunității
Surse: Ultima mișcare a lui Ilie Bolojan de a-și salva Guvernul. Cum încearcă premierul să blocheze moțiunea de cenzură
Politică
Surse: Ultima mișcare a lui Ilie Bolojan de a-și salva Guvernul. Cum încearcă premierul să blocheze moțiunea de cenzură
Surse: Scenariile PSD, dacă pică Guvernul Bolojan. Ce plan au stabilit, de fapt, social-democrații
Politică
Surse: Scenariile PSD, dacă pică Guvernul Bolojan. Ce plan au stabilit, de fapt, social-democrații
Ciprian Ciucu: Moțiunea se joacă. Cred că lipsesc vreo 5-10 voturi ca să nu treacă
Politică
Ciprian Ciucu: Moțiunea se joacă. Cred că lipsesc vreo 5-10 voturi ca să nu treacă
Ciucu: PNL ar deveni penibil dacă ar accepta iar o alianță cu PSD-iștii / PSD se duce în jos și vrea să ne tragă pe toți după el
Politică
Ciucu: PNL ar deveni penibil dacă ar accepta iar o alianță cu PSD-iștii / PSD se duce în jos și vrea să ne tragă pe toți după el
„Has*ktir!”. Cum a răspuns deputatul PSD Adrian Solomon la apelul Oanei Gheorghiu (FOTO)
Politică
„Has*ktir!”. Cum a răspuns deputatul PSD Adrian Solomon la apelul Oanei Gheorghiu (FOTO)
„România nu e vitală pentru SUA”, susține consilierul președintelui Dan, Marius Lazurca
Politică
„România nu e vitală pentru SUA”, susține consilierul președintelui Dan, Marius Lazurca
Ultima oră
12:45 - Sfânta Muceniță Pelaghia din Tars, pomenită pe 4 mai. Povestea tinerei care a ales moartea pentru credință
12:31 - Captură de proporții pentru Poliția Română în acest week-end. 71 de urmăriți național și internațional, prinși de polițiști (VIDEO)
12:27 - Cristian Chivu felicitat de Gică Hagi. Ce mesaj i-a transmis selecționerul pentru câștigarea Scudetto
12:17 - Turistă reținută în Florența după ce s-a urcat pe statuia lui Neptun. Pagube de mii de euro la un monument din secolul XVI
12:08 - Mădălin Ionescu, uimit în Grecia de un detaliu banal. Cât costă, de fapt, un gyros: „Mi se pare fascinant”
11:59 - Cristian Pomohaci, acuzat că ține slujbe ilegale. Unde se află „mănăstirea” improvizată: „Numeroase familii suferă și se destramă”
11:52 - Ședință de urgență convocată de Grindeanu. Parlamentarii PSD fac ultimele planuri înainte de moțiune
11:37 - Ministrul Mediului a dispus control de urgență la Gura Portiței. Acces blocat la una dintre cele mai cunoscute plaje din România
11:37 - Schemele de ajutor pentru antreprenori, între promisiuni electorale și birocrație. Ce spune ministrul Economiei, Irineu Darău (VIDEO)
11:29 - PSD scoate „asul din mânecă” pentru răsturnarea Guvernului Bolojan. Cum arată planul secret al social-democraților