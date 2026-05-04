Lovitură pentru moțiunea PSD-AUR. Șase parlamentari ai Partidului UNIT, ajunși în Parlamentul României pe listele POT, au anunțat că nu vor mai susține moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Decizia a fost făcută publică de către deputatul Andrei Csillag, care a transmis un mesaj ferm pe : „Nu girăm jocurile PSD–AUR. Nu votăm o moțiune fără soluții”

Lovitură pentru moțiunea PSD-AUR. De ce refuză parlamentarii UNIT să susțină moțiunea

Potrivit lui Andrei Csillag, inițiativa nu oferă o alternativă reală de guvernare și nu vine cu soluții concrete pentru problemele economice.

„Nu girăm jocurile PSD–AUR. Nu votăm o fără soluții. O generație întreagă de români, generația părinților noștri, a trăit un destin marcat de muncă grea, întuneric, frig și lipsuri, impuse de un regim crud, construit în jurul ambițiilor de preamărire ale unui singur om. Dar acelea erau, măcar, ambiții pentru și despre România.

Astăzi, acel regim nu a dispărut cu adevărat. S-a metamorfozat. A îmbrăcat hainele democrației, dar a înlocuit visul de preamărire cu unul de „prea-îmbogățire”. Iar pentru acest nou scop, generația noastră este chemată, din nou, să suporte sacrificiul”, a scris Andrei Csillag pe Facebook.

Deputatul a acuzat PSD că ar fi responsabil pentru dezechilibrele economice și că actuala moțiune nu face decât să adâncească criza.

Există o alternativă reală la actualul Guvern?

Parlamentarul susține că discuțiile purtate cu inițiatorii moțiunii nu au dus la identificarea unei soluții clare.

„Partidul UNIT a demonstrat consecvență în opoziție, am votat patru moțiuni împotriva Guvernul României condus de Ilie Bolojan și am criticat constant politicile de austeritate aplicate fără discernământ, politici care au lovit mai întâi în cei mai vulnerabili, dar care s-au împotmolit atunci când au ajuns la clientela politică.

Pe 20 aprilie, Partidul Social Democrat principalul responsabil pentru dezechilibrele economice actuale, a decis să adâncească criza economică, suprapunându-i una politică, iar pe 28 aprilie, cu complicitatea bizară a colegilor noștri de opoziție, Alianța pentru Unirea Românilor – AUR , au concretizat haosul printr-o mișcare politică lipsită de substanță: o moțiune de cenzură care nu propune schimbarea direcției, ci doar înlocuirea unui om”, a mai continuat parlamentarul.

„Am purtat discuții cu inițiatorii. Am căutat să înțelegem soluția propusă. Nu există. Nu există o alternativă de guvernare, nu există un plan economic nou, doar dorința de a schimba un nume. Am avut, de asemenea, discuții directe cu premierul. Ni s-a confirmat că nu există intenția de a modifica politicile actuale. În aceste condiții, devine evident că miza reală este eliminarea unui personaj devenit incomod, un om care a început să „aprindă lumina” în zone în care interesele vechi preferă întunericul.

În mod surprinzător, Alianța pentru Unirea Românilor a ales să susțină această inițiativă, fără a oferi, la rândul său, o alternativă reală. Prin această poziționare, AUR nu face decât să faciliteze un joc politic al PSD, contribuind la o schimbare de fațadă care lasă sistemul intact”, a mai adăugat acesta.

Lovitură pentru moțiunea PSD-AUR. Ce spun parlamentarii despre votul din Parlament

Reprezentanții UNIT afirmă că votul trebuie să fie unul responsabil și orientat către interesul public.

„UNIT a semnat moțiunea pentru a permite clarificarea rapidă a situației politice. România nu își permite un blocaj prelungit. Însă votul nostru trebuie să reflecte interesul public, nu calcule politice de culise.

Premierul Ilie Bolojan a fost criticat, inclusiv de noi, pentru rigiditate, pentru lipsa de empatie în aplicarea unor măsuri dure și pentru priorități discutabile. Însă necinstea nu este o acuzație care i-a fost adusă.

Prin urmare, când PSD solicită sprijin pentru înlăturarea unui om incomod, fără a schimba nimic din mecanismele care au produs criza actuală, avem motive serioase să refuzăm acest demers”, a continuat deputatul.

„Credem că putem combate clientelismul, nepotismul, sinecurile și corupția, și că putem construi o politică bazată pe merit, responsabilitate și seriozitate.

România are nevoie de stabilitate și de claritate.

Această moțiune nu oferă niciuna dintre ele. Este doar un demers politic menit să ofere un țap ispășitor pentru eșecurile trecutului și să permită continuarea acelorași practici”, a mai explicat Andrei Csillag.

Lovitură pentru moțiunea PSD-AUR. Cine sunt parlamentarii din Partidul UNIT

Formațiunea este alcătuită din șase parlamentari: Aurora Tasica Simu, Andrei Csillag, Dumitrița Albu, Călin Groza, Ștefan Borțun și Gheorghe-Petru Pîclișan.

Decizia de a nu vota moțiunea este împărtășită și de Liviu Fodoca (parlamentar din grupul PACE – Întâi România), deși acesta semnase inițial documentul.

„Nu voi vota salvarea PSD și a sistemului politic care a distrus România. Nu sunt și nu voi fi niciodată instrumentul politic al PSD și nu voi susține, prin vot încercările de salvare politică ale unui sistem corupt care a distrus România. PSD în ultimii 35 ani a contribuit decisiv la slăbirea instituțiilor statului, la risipirea resurselor naționale și la îndepărtarea României de la un parcurs autentic de dezvoltare.

În acest context, consider că actuala moțiune de cenzură nu reprezintă o schimbare de direcție, ci riscă să devină doar un instrument prin care se încearcă reabilitarea politică a urmașilor FSN-ului, fără asumarea responsabilității pentru deciziile care au generat nemulțumirea profundă a românilor”, a scris Fodoca pe .

Ce a mai precizat Liviu Fodoca

„Acum, când s-a golit cămara și nu mai au ce să fure, PSD fuge de responsabilitate și încearcă să păcălească cetățenii, pozând în salvatori, când de fapt ei sunt cei vinovați pentru faptul că România a ajuns pe marginea prăpastiei.

Românii nu mai pot fi convinși prin declarații de moment, ci au nevoie de fapte, de reforme reale și de o guvernare responsabilă, orientată spre cetățean. Din acest motiv, consider că este momentul ca sistemul politic bazat pe privilegii, sinecuri și jocuri de culise să fie trimis la coșul de gunoi al istoriei.

PSD și toți urmașii lui Ion Iliescu, Petre Roman, Adrian Năstase și Liviu Dragnea trebuie să dispară din politica românească, în frunte cu Sorin Grindeanu, Marian Neacșu, Claudiu Manda, Paul Stănescu, Alfred Simonis sau Olguța Vasilescu”.

Atât timp cât nu există o voință reală de reformă, atât timp cât nu există deschidere pentru o guvernare transparentă și responsabilă, nu voi participa la demersuri care au ca unic scop conservarea unui sistem politic care și-a pierdut credibilitatea.

În calitate de senator și reprezentant al cetățenilor, voi susține doar acele inițiative care aduc schimbare și care pun pe primul loc interesul românilor, nu supraviețuirea politică a unor structuri corupte care care vor să continue să jefuiască banul public.

Dacă reforma PSD înseamnă doar înlocuirea unor oameni cu alții, fără modificarea mecanismelor care au generat disfuncționalitățile actuale, atunci nu vorbim despre reformă, ci despre continuitatea sistemului corupt care a căpușat acest stat.

România are nevoie de un nou început, bazat pe responsabilitate, integritate și respect față de cetățeni. Orice altă abordare nu face decât să prelungească o stare de fapt pe care românii au respins-o deja”, a conchis Fodoca.

Ce urmează pentru moțiunea de cenzură

Moțiunea de cenzură inițiată de Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor a fost depusă în Parlament pe 28 aprilie, anunțul fiind făcut de liderul AUR, George Simion.

Cseke Attila a precizat că UDMR nu va susține moțiunea. În același timp, Partidul Național Liberal le-a transmis parlamentarilor PSD care se consideră pro-europeni să nu voteze alături de AUR, potrivit .

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că este „extrem de improbabil” ca PSD să formeze un guvern cu AUR. Votul asupra moțiunii este programat pentru data de 5 mai.