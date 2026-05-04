Jocuri de culise înainte de vot. Cu doar o zi înainte de votul asupra moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, atmosfera din Parlament este tot mai tensionată, iar negocierile se intensifică. În timp ce liberalii încearcă să convingă parlamentari din Opoziție să nu susțină demersul, social-democrații ar avea, potrivit unor surse politice, mai multe „cărți” pe care nu le-au jucat încă.

Jocuri de culise înainte de vot. Câți parlamentari au semnat moțiunea și ce șanse are

Moțiunea inițiată de și Alianța pentru Unirea Românilor a strâns 254 de semnături în Parlament, însă votul final rămâne incert.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, liderii Partidul Național Liberal poartă negocieri cu parlamentari din mai multe grupuri, PACE, POT, SOS, neafiliați și chiar unii aleși AUR, în încercarea de a reduce susținerea pentru moțiune.

Deocamdată, aceste discuții nu au produs rezultatele dorite, însă negocierile continuă până în ultimul moment.

Jocuri de culise înainte de vot. Care este „asul din mâneca” PSD

În paralel, social-democrații ar avea un plan alternativ. Surse politice susțin, potrivit , că există parlamentari din alte grupuri care nu au semnat moțiunea, dar care ar urma să o voteze. Această strategie ar putea compensa eventualele pierderi din rândul semnatarilor și ar putea înclina balanța la votul final.

Ce se întâmplă în grupul UNIT

Situația este complicată și în interiorul grupului parlamentar UNIT, format din foști membri ai POT. O parte dintre aceștia au transmis că nu vor vota moțiunea împotriva lui Ilie Bolojan. Potrivit unor surse, doar o parte dintre parlamentari și-ar fi exprimat clar susținerea pentru premier, în timp ce alții urmează să ia o decizie în ziua votului.

„Vreo 7-8 din cei 13-14 care sunt în grupul ăsta. Restul așteaptă ziua de mâine. Se decid acolo, după cum bate vântul. 7-8, cu Chiriță în frunte, își anunță susținerea pentru Ilie Bolojan.

Sunt cei care se chinuie să fie recunoscuți ca grup parlamentar”, au punctat surse politice.

De ce există tensiuni în jurul grupului POT/UNIT

Discuțiile despre acest grup vin și pe fondul unui scandal recent din Parlament, legat de schimbarea denumirii formațiunii. Răzvan Chiriță a anunțat intenția de a redenumi grupul parlamentar în „Uniți pentru România”, inițiativă susținută de liderul PNL, Gabriel Andronache.

Acesta a declarat că „schimbarea denumirii este împlinită” și că „structurile Camerei să procedeze la schimbare denumirii”.

De cealaltă parte, reprezentanții PSD au cerut amânarea deciziei.

„Vă informez că în ședința Biroului Permanent, din data de 29 aprilie, adică ieri, s-a decis restituirea punctului de vedere al Comisiei de Regulament nr. 34 din data de 21 aprilie 2026, până la formularea unui punct de vedere final care să analizeze toate documentele transmise către comisie”.

Cum se conturează votul final

În acest context, votul asupra moțiunii rămâne greu de anticipat. Deși există un număr mare de semnături, dinamica negocierilor din Parlament și pozițiile fluctuante ale unor grupuri pot schimba rezultatul în ultimul moment.

Tabăra premierului mizează pe nehotărârea unor parlamentari și pe negocieri de ultimă oră, în timp ce PSD încearcă să mobilizeze voturi suplimentare din afara listei inițiale de semnatari.