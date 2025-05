George Simion, un vânzător de iluzii. Nicușor Dan și-a caracterizat adversarul din finala prezidențială

Nicușor Dan, candidatul independent, pro-european, la e din 18 mai a spus despre adversarul său, George Simion, că „vinde iluzii”. El a făcut referire la promisiunile fără acoperire făcute de politicianul extremist.

Candidatul independent la alegerile prezidențiale a participat la Palatul Parlamentului la o dezbaterea electorală, la care trebuia să fie prezent și George Simion. Evenimentul a fost organizată de Antena 3, dar, ca și în turul I al alegerilor, ca și la dezbaterea organizată de Digi 24, candidatul extremist a lipsit. El a participat la un miting electoral pentru alegerile prezidențiale din Polonia.

În acest context, organizatorii dezbatgerii i-au cerut lui să îl caracterizeze pe George Simion. Candidatul independent a făcut referire la promisiunile pe care le-a făcut românilor, că le va vinde case la 35.000 de euro, dar și la alte declarații publice făcute de extremist. Nicușor Dan a declarat despre Simion că vinde iluzii, spunând fiecăruia ce crede că și-ar dori să audă.

„Vinde iluzii, cum a fost chestiunea cu apartamentele, care e extrem de gravă. Apoi se pretinde suveranist și patriot, dar în chestiunea ridicării vizelor a fost exact opusul, adică s-a dus și a pledat la administrația SUA pentru ca românii să aibă în continuare nevoie de vize. Este un dușman al economiei libere”, a declarat Nicușor Dan.

A doua confruntare cu un scaun gol

Candidatul indepedent a amintit că nu a deținut niciodată o funcție de conducere și nu a avut nici un loc de muncă unde să aibă responsabilități. În aceste condiții, el nu vede cum ar putea conduce o țară, fără să aibă habar de ceea ce trebuie să facă.

„Eu îi reproșez că n-a condus niciodată nimic și e puțin absurd să vrei să conduci o țară după ce n-ai condus niciodată nimic”, a completat Nicușor Dan.

În locul lui George Simion, oganizatorii au pus un scaun gol, căruia i-au adresat aceeași întrebare. Postul de televiziune a difuzat un montaj cu o afirmație făcută politicianul extremist, la dezbaterea organizată de CCIR:

„Ne-am dorit și am dorit invitația pe care am continuat-o pentru astăzi de dimineață la Academia de Studii Economice. Din păcate, contracandidatul meu a ales să nu se prezinte, după cum a ales să nu se prezinte nici ieri, la Universitatea din București, deși confirmase înainte de turul al doilea prezența. Acesta este motivul pentru care am acceptat o dezbatere părtinitoare, dar aflată într-un cadru instituțional, la Politehnica din București. Nu avem nevoie de șapte primării la nivelul Bucureștiului, doar dacă cel care este primar general nu este capabil să facă ordine în atribuții și nici în propria casă”.