Gheorghe Hagi la Baza Sportivă Farul: Am primit cu bucurie vizita premierului Ilie Bolojan

George Lupu
15 aug. 2025, 18:10
Gheorghe Hagi/Facebook

Premierul României, Ilie Bolojan, a fost astăzi la Constanța, unde a vizitat Baza Sportivă a Farului și Academia Hagi. Vizita a fost anunțată de Gheorghe Hagi printr-un mesaj scurt pe Facebook, însoțit de câteva fotografii: „La Baza Sportivă a Farului și a Academiei Hagi am primit astăzi cu bucurie vizita primului ministru al României, domnul Ilie Bolojan.”

Cei doi au vorbit despre viitorul sportului în România, într-un context care i-a adus față în față pe unul dintre cei mai importanți oameni din administrația centrală și pe una dintre figurile emblematice ale fotbalului românesc. Amândoi sunt cunoscuți pentru felul rezervat în care apar public și pentru perseverența cu care își urmăresc obiectivele.

