Gigi Becali, după respingerea candidaturii lui Călin Georgescu: „Ce, ne e frică de 70 sau 200 că vin cu parul?!”

Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat luni, că este de acord cu decizia scoaterii din cursa prezidențială a lui Călin Georgescu.

”Ce să mă surprindă, nu şe ştia?! Păi cum să-l laşi, cum să poată! Înseamnă că nu mai ai stat? Păi ăia care sunt, aşa cum este, e statul nostru. Uite, vorbim de milioane, vorbim de fotbal, de zeci de milioane în Europa (…) Avem situaţie bună, avem PIB de 300 de miliarde, aveam 30 la Revoluţie”, a declarat Gigi Becali, potrivit .

Acesta afirmă că statul român nu se poate teme de reacţia cetăţenilor nemulţumiţi.

”Avem cât de cât un stat. Ce, ne e frică de 70 sau 200 că vin cu parul?”, a mai afirmat Becali, precizând că el personal va susţine ”un candidat AUR” la alegerile din luna mai.

De asemenea, Becali a spus că nu va mai candida la alergerile prezidențiale, așa cum a anunțat inițial:

„Eu am o datorie sfântă. Dacă văd un lup în piele de oaie sau proroc mincinos, să atenționez oamenii pentru că mi-a dat Dumnezeu darul ăsta să înțeleg mai bine despre credință. Și eu știu așa – au fost președinți în România și atei, și alte religii, n-am văzut pe nimeni niciodată ca să conteste Facerea. Nimeni, niciodată. Adică Geneza. Călin Georgescu, părerea mea, el are demoni. (…) O să vedeți că el nu va ajunge președintele României. Eu am obligația asta, eu candidez”, declara Gigi Becali la Palatul Parlamentului.

„Dacă George Simion nu va candida, atunci voi candida eu. Voi candida ca independent. Aștept să vină Simion din SUA și-l întreb față în față dacă va candida. Dacă nu, voi candida eu. De ce? Pentru că văd că nu-l bate nimeni pe Georgescu.”

În urma deciziei BEC de a-l exclude pe Călin Georgescu din cursa prezidențială, Gigi Becali a renunțat la orice intenție de a candida.