Gigi Becali roagă judecătorii CCR să-l lase pe George Simion să candideze: „Asta ne-ar lipsi, Anamaria Gavrilă. Ajungem de râsul lumii”

Deputatul AUR Gigi Becali îi roagă pe judecătorii CCR să îl lase pe George Simion să candideze. Bcali spune că în caz contrar România „s-ar face de râsul lumii” cu Anamaria Gavrilă candidată la președinție, relatează

„Eu am lăudat CCR că l-a invalidat pe Georgescu, acum îi sfătuiesc și îi rog să nu îl invalideze pe Simion că altfel s-ar retrage și asta ne-ar mai trebui acum, Anamaria Gavrilă, candidată la președinție. Asta ne-ar lipsi, le-am avut pe toate. Chiar așa am ajuns? Ajungem de râsul lumii”, a declarat Becali.

Acesta a criticat-o dur pe șefa POT, despre care spune că nu are pregătirea necesară pentru a candida la prezidențiale:

„La prima apariție mi-a plăcut de ea, în prima zi la Parlament am și dat mâna cu ea că părea o femeie bună, după care, după aparițiile ei, mi-am dat seama că e o femeie foarte obraznică, cu un tupeu și o obrăznicie ieșite din comun. Femeia își pierde feminitatea când e așa. Cum să fie ea pregătită? Câți ani are? Ce studii are?”.

Becali crede că Simion va fi lăsat să candideze, tocmai ca să nu candideze Anamaria Gavrilă: „Oricum nu o votează nimeni, că nu mai are putere Georgescu să impună un candidat, mai ales pe Gavrilă”.