Oana Țoiu explică la Bruxelles situația politică din România. Ministrul interimar al Afacerilor Externe a transmis luni, de la Bruxelles, un mesaj adresat partenerilor externi ai României, în contextul crizei politice de la București. Oficialul a subliniat că schimbările de pe scena internă nu afectează orientarea strategică a țării.

Declarațiile vin după căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan, în urma moțiunii de cenzură adoptate în Parlament, eveniment care a atras atenția partenerilor europeni și euro-atlantici.

Ce mesaj a transmis Oana Țoiu de la Bruxelles, cu privire la situația politică din România

a insistat că actualul context politic trebuie privit ca parte a unui proces democratic normal și nu ca o schimbare de direcție strategică.

„România rămâne fermă pe calea sa europeană și transatlantică. Am trecut prin ceea ce se întâmplă în orice democrație, și anume, o dezbatere aprinsă în Parlament urmată de o decizie, iar acum suntem un guvern interimar până la formarea unei noi coaliții și a unui nou guvern, după consultările cu președintele Nicuşor Dan. Dar cetățenii României au fost întotdeauna dedicați acestei profunde orientări pro-europene și transatlantice. Și așa stau lucrurile acum, când negocierile au loc doar în jurul potențialilor lideri pro-europeni și nord-atlantici în ceea ce privește deciziile politice”, a precizat Oana Țoiu, potrivit .

România este administrată, în prezent, de un Executiv interimar, în timp ce la nivel politic continuă discuțiile pentru formarea unei noi formule de guvernare. Partidele fostei coaliții pro-europene așteaptă următorul pas al președintelui Nicușor Dan, care urmează să conducă procesul de consultări oficiale pentru desemnarea unui nou premier.

Ce variantă se discută pentru viitorul guvern

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, la finalul săptămânii viitoare ar putea apărea o propunere concretă din partea șefului statului pentru depășirea blocajului politic. În discuție s-ar afla mai multe scenarii, inclusiv refacerea unei majorități pro-occidentale, un guvern minoritar sau un Executiv de tranziție.

Nicușor Dan a transmis deja că România va avea un „guvern pro-occidental” într-un termen pe care l-a descris drept rezonabil.

Ce a spus președintele după primele consultări

După întâlnirile informale de la Palatul Cotroceni cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentanții minorităților naționale, președintele a anunțat că au început să se contureze mai multe scenarii de lucru pentru perioada următoare.

Principalul obiectiv stabilit pentru viitorul Executiv este pregătirea bugetului pentru anul 2027.