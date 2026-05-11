B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Oana Țoiu a dat explicații la Bruxelles cu privire la criza politică de la București. Ce mesaj a transmis

Oana Țoiu a dat explicații la Bruxelles cu privire la criza politică de la București. Ce mesaj a transmis

Ana Maria
11 mai 2026, 11:34
Oana Țoiu a dat explicații la Bruxelles cu privire la criza politică de la București. Ce mesaj a transmis
Sursă Foto: Facebook - Oana Țoiu
Cuprins
  1. Ce mesaj a transmis Oana Țoiu de la Bruxelles, cu privire la situația politică din România
  2. Ce variantă se discută pentru viitorul guvern
  3. Ce a spus președintele după primele consultări

Oana Țoiu explică la Bruxelles situația politică din România. Ministrul interimar al Afacerilor Externe a transmis luni, de la Bruxelles, un mesaj adresat partenerilor externi ai României, în contextul crizei politice de la București. Oficialul a subliniat că schimbările de pe scena internă nu afectează orientarea strategică a țării.

Declarațiile vin după căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan, în urma moțiunii de cenzură adoptate în Parlament, eveniment care a atras atenția partenerilor europeni și euro-atlantici.

Ce mesaj a transmis Oana Țoiu de la Bruxelles, cu privire la situația politică din România

Șefa diplomației române a insistat că actualul context politic trebuie privit ca parte a unui proces democratic normal și nu ca o schimbare de direcție strategică.

România rămâne fermă pe calea sa europeană și transatlantică. Am trecut prin ceea ce se întâmplă în orice democrație, și anume, o dezbatere aprinsă în Parlament urmată de o decizie, iar acum suntem un guvern interimar până la formarea unei noi coaliții și a unui nou guvern, după consultările cu președintele Nicuşor Dan. Dar cetățenii României au fost întotdeauna dedicați acestei profunde orientări pro-europene și transatlantice. Și așa stau lucrurile acum, când negocierile au loc doar în jurul potențialilor lideri pro-europeni și nord-atlantici în ceea ce privește deciziile politice”, a precizat Oana Țoiu, potrivit Antena 3 CNN.

România este administrată, în prezent, de un Executiv interimar, în timp ce la nivel politic continuă discuțiile pentru formarea unei noi formule de guvernare. Partidele fostei coaliții pro-europene așteaptă următorul pas al președintelui Nicușor Dan, care urmează să conducă procesul de consultări oficiale pentru desemnarea unui nou premier.

Ce variantă se discută pentru viitorul guvern

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, la finalul săptămânii viitoare ar putea apărea o propunere concretă din partea șefului statului pentru depășirea blocajului politic. În discuție s-ar afla mai multe scenarii, inclusiv refacerea unei majorități pro-occidentale, un guvern minoritar sau un Executiv de tranziție.

Nicușor Dan a transmis deja că România va avea un „guvern pro-occidental” într-un termen pe care l-a descris drept rezonabil.

Ce a spus președintele după primele consultări

După întâlnirile informale de la Palatul Cotroceni cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentanții minorităților naționale, președintele a anunțat că au început să se contureze mai multe scenarii de lucru pentru perioada următoare.

Principalul obiectiv stabilit pentru viitorul Executiv este pregătirea bugetului pentru anul 2027.

Tags:
Citește și...
Negocieri decisive pentru noul Guvern. Surse: Condiția impusă de USR pentru a susține un Guvern condus de PSD
Politică
Negocieri decisive pentru noul Guvern. Surse: Condiția impusă de USR pentru a susține un Guvern condus de PSD
Grindeanu: PSD vrea rapid un nou guvern pro-european și exclude formula minoritară. „Nu vom susține guverne minoritare” (VIDEO)
Politică
Grindeanu: PSD vrea rapid un nou guvern pro-european și exclude formula minoritară. „Nu vom susține guverne minoritare” (VIDEO)
Prime de 15.000 de lei cerute de angajații din aparatul Guvernului: „Se pare că premierul nu știe că există performanță”
Politică
Prime de 15.000 de lei cerute de angajații din aparatul Guvernului: „Se pare că premierul nu știe că există performanță”
Radu Oprea acuză posibile nereguli în adoptarea unei OUG privind industria de apărare. Senatorul PSD susține că procedura ar fi „ilegală”
Politică
Radu Oprea acuză posibile nereguli în adoptarea unei OUG privind industria de apărare. Senatorul PSD susține că procedura ar fi „ilegală”
Surse: Variantă-surpriză în PSD, înainte de consultările de la Cotroceni. Ce formulă este luată în calcul pentru viitorul guvern
Politică
Surse: Variantă-surpriză în PSD, înainte de consultările de la Cotroceni. Ce formulă este luată în calcul pentru viitorul guvern
Netanyahu vorbește despre independența militară a Israelului. Acesta susține că țara sa trebuie să se desprindă financiar de SUA
Externe
Netanyahu vorbește despre independența militară a Israelului. Acesta susține că țara sa trebuie să se desprindă financiar de SUA
Petrișor Peiu explică planul AUR. Ce ar urma să se întâmple cu bugetarii și cum ar putea arăta statul în viziunea partidului lui George Simion
Politică
Petrișor Peiu explică planul AUR. Ce ar urma să se întâmple cu bugetarii și cum ar putea arăta statul în viziunea partidului lui George Simion
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic”
Politică
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic”
Diana Șoșoacă șochează din nou. Ce a făcut cu steagul UE în văzul tuturor. Momentul a fost filmat (VIDEO)
Politică
Diana Șoșoacă șochează din nou. Ce a făcut cu steagul UE în văzul tuturor. Momentul a fost filmat (VIDEO)
Se rupe PNL total de PSD? Rareș Bogdan, reacție categorică la deciziile din partid: „Nu voi fi vreodată vreun aplaudac”
Politică
Se rupe PNL total de PSD? Rareș Bogdan, reacție categorică la deciziile din partid: „Nu voi fi vreodată vreun aplaudac”
Ultima oră
12:36 - Negocieri decisive pentru noul Guvern. Surse: Condiția impusă de USR pentru a susține un Guvern condus de PSD
12:33 - Grindeanu: PSD vrea rapid un nou guvern pro-european și exclude formula minoritară. „Nu vom susține guverne minoritare” (VIDEO)
12:32 - Bursa de Valori București atinge un nou maxim istoric. Indicele BET sare de 30.000 de puncte pe fondul cumpărărilor masive
12:20 - România vinde Bulgariei energie la prânz și o cumpără la loc seara, la prețuri de 7 ori mai mari
12:11 - Concert Metallica pe Arena Națională. Jandarmeria anunță măsuri speciale de securitate
12:03 - Bonnie Tyler a fost resuscitată după un stop cardiac. Care este starea actuală a artistei
11:59 - Rusul din Slatina, expulzat din România, în centrul unor acuzații grave. Avea pregătire în domeniul nuclear. Ce au mai descoperit procurorii
11:40 - Prime de 15.000 de lei cerute de angajații din aparatul Guvernului: „Se pare că premierul nu știe că există performanță”
11:33 - Titluri de stat Tezaur 2026: statul deschide o nouă rundă de investiții pentru populație, cu acces online și la poștă
11:32 - România, în topul Uniunii Europene la fraudele cu oferte false de angajare: cum acționează escrocii și de ce tinerii sunt cele mai ușoare victime