Acasa » Politică » Prime de 15.000 de lei cerute de angajații din aparatul Guvernului: „Se pare că premierul nu știe că există performanță”

Traian Avarvarei
11 mai 2026, 11:40
Premierul interimar Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Sindicatul angajaților din aparatul de lucru al Guvernului cere acordarea unei prime de 15.000 de lei pentru fiecare angajat, dacă nu se ajunge la o soluție pentru majorarea salariilor.

Angajații din aparatul de lucru al Guvernului cer bani mai mulți

„Se pare că premierul nu știe că există performanță și la Guvern, dar este contrazis de ministrul Pâslaru, care afirmă că de-a lungul vremii, România, prin aparatul de lucrători din sistemul public, a ajutat și a implementat programe care au atras 108 miliarde de euro”, a declarat liderul sindical Noni Emil Iordache, la Antena 3 CNN.

Acesta a cerut ca Ilie Bolojan (PNL) să fie „premierul tuturor” și să nu mai accentueze discriminarea dintre bugetari. Iordache a dat exemplu funcția de consilier principal din cadrul Guvernului, remunerată cu 4.500 de lei, și salariile cercetătorilor din Laboratorul de Control Doping, care nu depășesc 5.500 de lei.

„Nu este normal ca la Guvernul României să avem salarii de 4.500 lei. Nu este normal ca premierul să uite că există și în aparatul de lucru al Guvernului instituții care au venituri proprii, dar care sunt văduvite de aceste majorări”, a mai afirmat Noni Emil Iordache.

