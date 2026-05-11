Săndel Bălan, marele absent de la nunta Andreei Bălan. Artista și Victor Cornea au trăit unul dintre cele mai emoționante momente din viața lor, după ce și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii organizate în prezența familiei, a prietenilor apropiați și a numeroase vedete din showbizul românesc. Evenimentul, desfășurat într-un cadru elegant, a fost marcat de momente speciale și multă emoție.

Totuși, printre imaginile de poveste și atmosfera de sărbătoare, un detaliu a fost imediat remarcat, Tatăl artistei, Săndel Bălan, nu s-a aflat printre invitați.

De ce a surprins lipsa tatălui Andreei Bălan

Absența acestuia a atras atenția în contextul relației complicate pe care artista a avut-o de-a lungul timpului cu tatăl său.

Legătura dintre cei doi a trecut prin mai multe etape dificile, cu perioade de distanțare, dar și momente în care au încercat să se reapropie. După succesul uriaș din perioada trupei Andre, relația dintre și Săndel Bălan s-a deteriorat, subiect despre care artista a vorbit de mai multe ori, potrivit .

Ulterior, cei doi au reușit să depășească o parte dintre neînțelegeri, iar tatăl cântăreței a fost prezent inclusiv la căsătoria acesteia cu George Burcea.

După separarea de actor, relația dintre ei s-ar fi răcit din nou, pe fondul declarațiilor făcute de artistă despre episoade sensibile din trecut.

Ce mesaj a transmis Săndel Bălan

Deși nu a fost prezent în ziua nunții, tatăl artistei i-a transmis public un mesaj încărcat de emoție.

„Casă de piatră, multă fericire, sănătate și împliniri maxime, puiul lui tăticu! Mi-aș fi dorit din suflet să fiu alături de tine într-o zi atât de specială! Vreau să știi că te iubesc mult, te îmbrățișez și te cuprind cu sufletul!!!”, a scris acesta.

Mesajul a fost remarcat rapid de cei care au urmărit evenimentul și s-au întrebat care este motivul absenței sale.

Cum a arătat marele eveniment

Ceremonia și petrecerea au reunit sute de invitați, iar evenimentul a fost atent organizat până la cele mai mici detalii. Chiar dacă atmosfera a fost una festivă, lipsa lui Săndel Bălan a rămas unul dintre cele mai discutate subiecte legate de nunta artistei.