Sorin Grindeanu, președintele PSD, le-a cerut colegilor de coaliție de la PNL și USR să se abțină de la dat lecții, după ce premierul liberal Ilie Bolojan, pe care social-democrații îl consideră „premierul USR-ului”, a insinuat că PSD dă dovadă de „aroganță politică”.

Grindeanu îi cere lui Bolojan să se abțină de la lecții, dându-i o lecție

„Să vorbești despre aroganță venind dinspre Palatul Victoria e un pic de râs, dacă nu de plâns. PSD va decide pentru PSD, ținând cont de părerile românilor.

Eu nu dau lecții celor de la PNL, nu vom spune celor de la PNL și USR ce să facă.

Noi excludem din start să facem alianță cu partidele extremiste și nu vom susține un guvern minoritar. Nu știu ce vor vota colegii mei, dar imediat după vot o să vă anunț ce acțiuni vom face, având în vedere decizia politică. (…)

I-aș invita la decență pe colegii din coaliție, și de la PNL, și de la USR. Eu nu mi-am permis să le dau lecții cum să se organizeze. Să se abțină de la lecții. Noi decidem pentru noi. Un soi de decență n-ar strica”, a declarat Sorin Grindeanu, marți, aflat la Brașov.

Bolojan acuză PSD că se duce „într-o zonă de aroganță politică”

Reacția vine după ce premierul Ilie Bolojan (PNL), exasperat de amenințările continue ale PSD cu ieșirea de la guvernare, a spus că social-democrații

„În condițiile în care te duci pur și simplu să spargi o coaliție care, cu bune, cu rele, a reușit să echilibreze situația financiară, să ne scoată dintr-o fundătură în care eram… Mi s-a părut normal să avertizăm PSD că, în condițiile în care numai pentru că ești deranjat de anumite lucruri, te duci într-o zonă de aroganță politică și acționezi, cum să vă spun, într-o formă din asta destructivă, trebuie să-ți asumi această răspundere”, a declarat Ilie Bolojan.