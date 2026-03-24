Bolojan: PSD și PNL au o vină pentru deficitul de azi al României. PSD nu poate fugi de responsabilitate, pentru că a fost la guvernare foarte mult timp în ultimii 35 de ani

Traian Avarvarei
24 mart. 2026, 23:28
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: captură video B1 TV
Cuprins
  1. Bolojan: Avem nevoie de o guvernare stabilă
  2. Bolojan: PSD a escaladat o zonă de conflict
  3. Bolojan recunoaște vina PSD și PNL
  4. Bolojan, despre atitudinea PSD: Aroganță politică

Premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, a avut o rară ieșire extrem de critică la adresa PSD, amintindu-i că poartă o mare parte din vină pentru modul în care arată azi România, inclusiv pentru deficitul bugetar uriaș, care a determinat măsurile de austeritate.

Bolojan: Avem nevoie de o guvernare stabilă

Întrebat, la Euronews, cât mai ține coaliția, Ilie Bolojan a răspuns: „Asta va rămâne de văzut, eu cred că ar fi bine să avem o coaliție, pentru că suntem într-o situație dificilă într-un context internațional care nu este foarte comod. Suntem într-o situație de deficit în țară (…) și urgențele pe care le avem ar presupune să ai o guvernare stabilă”.

Bolojan: PSD a escaladat o zonă de conflict

Acesta a dat de înțeles apoi că neînțelegerile sunt inevitabile deoarece coaliția e formată din patru partide diferite. Problema e că PSD a încălcat protocolul coaliției.

„E evident pentru toți cei care urmăresc ce s-a întâmplat în această perioadă că PSD a escaladat o zonă de conflict, încălcând protocolul coaliției. Avem niște înțelegeri care țin de modul în care se votează în Parlament, de modul în care se inițiază propuneri de către membrii coaliției care ar trebui să respecte niște reguli, pur și simplu de respectul între parteneri. Dacă niște partide nu se respectă între ele, e greu de presupus că vom recâștiga respectul cetățenilor”, a mai afirmat Bolojan.

Bolojan recunoaște vina PSD și PNL

„Un lucru e cât se poate de clar: cel puțin două partide din coaliție au o responsabilitate mare pentru situația de azi a României. Unul e PNL, ca să încep cu partidul pe care îl reprezint, și celălalt e PSD.

Dacă România a ajuns în 2025 la o situație de deficit foarte mare, e și pentru că aceste partide au o responsabilitate pentru modul în care au administrat România.

PSD nu poate fugi de responsabilitatea pe care a avut-o pentru modul în care e modelată România în ultimii 35 de ani, pentru că a fost în guvernare foarte mulți ani, și atunci avem o responsabilitate să îndreptăm aceste lucruri”, a mai declarat Ilie Bolojan.

În replică la criticile ce-i sunt aduse dinspre PSD, acesta a amintit că anul trecut nu se înghesuia nimeni să preia funcția de premier, toți știind foarte bine în ce situație critică e România.

Bolojan, despre atitudinea PSD: Aroganță politică

„În condițiile în care te duci pur și simplu să spargi o coaliție care, cu bune, cu rele, a reușit să echilibreze situația financiară, să ne scoată dintr-o fundătură în care eram… Mi s-a părut normal să avertizăm PSD că, în condițiile în care numai pentru că ești deranjat de anumite lucruri, te duci într-o zonă de aroganță politică și acționezi, cum să vă spun, într-o formă din asta destructivă, trebuie să-ți asumi această răspundere”, a mai declarat premierul Ilie Bolojan, pentru Euronews.

Citește și...
Bolojan, despre măsurile în criza carburanţilor: Adoptăm Ordonanța miercuri sau joi. Orice măsuri am lua, nu putem anula această creștere de preț
Politică
Bolojan, despre măsurile în criza carburanţilor: Adoptăm Ordonanța miercuri sau joi. Orice măsuri am lua, nu putem anula această creștere de preț
Când ar putea ajunge ajutoarele „one-off” la pensionari, după ce AUR a atacat bugetul la CCR
Politică
Când ar putea ajunge ajutoarele „one-off” la pensionari, după ce AUR a atacat bugetul la CCR
Alfred Simonis (PSD), acuzat că și-a făcut un ansamblu rezidențial ce concurează cu Palatul Cotroceni. Cum se apără șeful CJ Timiș (VIDEO)
Politică
Alfred Simonis (PSD), acuzat că și-a făcut un ansamblu rezidențial ce concurează cu Palatul Cotroceni. Cum se apără șeful CJ Timiș (VIDEO)
Reprezentanții minerilor n-au obținut nimic în discuția cu Bolojan. „Sunt corect cu dumneavoastră şi vă spun adevărul”. Explicațiile Guvernului
Politică
Reprezentanții minerilor n-au obținut nimic în discuția cu Bolojan. „Sunt corect cu dumneavoastră şi vă spun adevărul”. Explicațiile Guvernului
Lider PNL: PSD-iștii amână decizia privind rămânerea la guvernare pentru că îi interesează controlul asupra Justiției. Miza e libertatea lor și liniștea averilor făcute din combinații
Politică
Lider PNL: PSD-iștii amână decizia privind rămânerea la guvernare pentru că îi interesează controlul asupra Justiției. Miza e libertatea lor și liniștea averilor făcute din combinații
Ce a spus Mirabela Grădinaru la summitul prezidat de Melania Trump (VIDEO)
Politică
Ce a spus Mirabela Grădinaru la summitul prezidat de Melania Trump (VIDEO)
Ce au discutat liderii PNL 5 ore în ședință: „Bolojan e cel mai bun scut al USR” / „Să nu ne mutăm prea înspre USR”
Politică
Ce au discutat liderii PNL 5 ore în ședință: „Bolojan e cel mai bun scut al USR” / „Să nu ne mutăm prea înspre USR”
UPDATE: Guvernul a amânat ședința pe ordonanța pe carburanți. Consiliul Economic și Social nu a dat aviz pe proiect. Și doi miniștri ai PSD blochează ordonanța
Politică
UPDATE: Guvernul a amânat ședința pe ordonanța pe carburanți. Consiliul Economic și Social nu a dat aviz pe proiect. Și doi miniștri ai PSD blochează ordonanța
Show în Parlament: Momentul în care un senator AUR a venit cu un cactus în culorile curcubeului. De ce l-a dedicat USR-ului: „Un mic cadou” (VIDEO)
Politică
Show în Parlament: Momentul în care un senator AUR a venit cu un cactus în culorile curcubeului. De ce l-a dedicat USR-ului: „Un mic cadou” (VIDEO)
PSD ceartă PNL că nu se delimitează de AUR. Sau când hoțul strigă hoții
Politică
PSD ceartă PNL că nu se delimitează de AUR. Sau când hoțul strigă hoții
