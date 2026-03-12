PSD cedează și nu prea în fața lui Ilie Bolojan. Războiul din coaliție se mută în Parlament

PSD anunță că miniștrii social-democrați vor aviza Legea bugetului în Guvern. Dar nu opresc scandalul. Cei de la PSD susțin că vor să depășească blocajul provocat de premierul Bolojan și vor muta bătaia pe bani în Parlament.

PSD mută scandalul din coaliție în Parlament

„Reprezentanții PSD din Guvern vor aviza, cu obiecții, proiectul de buget pentru a depăși blocajul provocat de premierul Bolojan, în elaborarea acestui act normativ esențial pentru economia românească.

Mutarea dezbaterii la nivel parlamentar va permite partidelor din Coaliție să transpună în Legea Bugetului toate elementele respinse în mod nejustificat de către șeful Executivului.

În contextul turbulențelor economice globale, întârzierea adoptării bugetului de stat reprezintă o vulnerabilitate majoră pentru stabilitatea economică a țării. România nu își permite perpetuarea acestei stări de incertitudine, din cauza blocajului provocat de un singur om!

În aceste momente dificile, statul român are nevoie de o conducere coerentă și constructivă pentru a putea reacționa rapid la provocările din piețele internaționale.”, transmite

Ce ar putea face PSD în Parlament

Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că duminică, în şedinţa de la partid, vor hotărî dacă vor vota bugetul sau nu şi dacă vor depune amendamente, ca şi grup, precizând că, dacă vor depune amendamente, va fi fără negocieri şi o să apeleze la buna credinţă a parlamentarilor.

„Duminică, aşa cum am spus, vom hotărî acţiunile noastre pentru săptămâna viitoare, când, în mod normal, vom avea dezbaterile în Parlament şi vom avea votul final pe buget. Duminică vom hotărî dacă vom vota bugetul sau nu şi dacă vom depune amendamente noi, ca şi grup”, a explicat președintele PSD.

Cum se poate traduce asta?

PSD ar putea să meargă pe mâna AUR, iar într-o horă populistă să facă ferfeniță bugetul lui . Și să plouă cu ajutoare sociale și alte pomeni pe care PSD le-e tot băgat pe gât premierului. Fără succes până acum. Dar s-a discutat doar în coaliție. Acum jocul în Parlament e altul.

Ce nemulțumiri are PSD

Nemulțumirile PSD legate de forma în care a fost prezentat bugetul de stat pornesc de la pachetul social, formațiunea insistând pentru alocarea a aproximativ 3,4 miliarde de lei, și nu pentru varianta redusă de circa 1,7 miliarde de lei.

Pe lângă pachetul de solidaritate dorit, Sorin Grindeanu l-a acuzat pe ministrul Finanțelor că a uitat să treacă în buget creșterea salariului minim. Măsura ar trebui să intre în vigoare la 1 iulie, iar creșterea netă ar fi de aproximativ 100 de lei.