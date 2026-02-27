Guvernul a adoptat, vineri, hotărârea prin care stabilește limitele maxime pentru cheltuielile legate de locuința de serviciu, cazarea și deplasările prefecților și subprefecților în acest an. Decizia menține același nivel financiar aplicat și în 2025, potrivit datelor oficiale.

Guvernul a adoptat hotărârea: Care este plafonul cheltuielilor pentru prefecți și subprefecți în 2026

Executivul a decis ca plafonul cheltuieli să rămână la 18.000 de lei anual pentru fiecare funcție ocupată, echivalentul a 1.500 de lei pe lună.

Potrivit autorităților, suma acoperă cheltuielile pentru locuința de serviciu, cazare temporară și transportul dus-întors între localitatea de domiciliu și municipiul unde funcționează instituția prefectului.

„În anul 2026, pentru fiecare funcție de prefect, respectiv subprefect, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, plafonul maxim privind cheltuielile pentru locuința de serviciu, cheltuielile pentru cazare şi cheltuielile pentru deplasarea dus-întors între municipiul în care are sediul instituția prefectului şi localitatea în care îşi au domiciliul prefectul și subprefectul a fost stabilit la 18.000 lei, respectiv 1.500 lei lunar”, a transmis Guvernul.

Din ce bani vor fi plătite aceste cheltuieli

Costurile vor fi suportate din bugetul , prin alocările financiare ale instituțiilor prefectului din fiecare județ.

Autoritățile au transmis că mecanismul de decontare rămâne neschimbat, iar fondurile sunt deja prevăzute în bugetele instituționale, potrivit .

Guvernul a adoptat hotărârea: Cum se leagă decizia de reforma administrației publice

Hotărârea vine la doar câteva zile după ce Executivul a adoptat un amplu pachet de reformă administrativă, care prevede reduceri semnificative de personal și cheltuieli în sectorul public.

Conform datelor prezentate, aproximativ 12.794 de posturi sunt vizate la nivel local, dintre care peste 6.000 reprezintă funcții de consilieri personali. În paralel, la nivel central vor fi eliminate 192 de posturi din cabinetele demnitarilor, iar în prefecturi dispar alte 168 de poziții.

În total, reorganizarea afectează peste 45.000 de posturi, însă concedierile efective ar urma să vizeze aproximativ 20.000 de angajați, restul fiind posturi vacante eliminate din organigrame.

Ce alte măsuri fiscale a mai adoptat Guvernul

Tot vineri, Executivul a aprobat și o ordonanță de urgență prin care sunt reduse taxe și impozite locale pentru persoanele cu dizabilități. Potrivit autorităților, peste 70% dintre persoanele încadrate în această categorie vor beneficia de facilitățile fiscale.

Actul normativ permite și primăriilor să reducă impozitele locale în termen de 15 zile de la publicarea ordonanței, fără a coborî, însă, sub nivelul standard stabilit prin lege.