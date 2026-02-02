Ilie Bolojan bagă conducerea PNL în ședință. Cere vot de încredere pentru a rămâne la Palatul Victoria (VIDEO)

Premierul Ilie Bolojan par esă se țină de cuvânt și cere vot de încredere de la liderii liberali. Șeful Guvernului a organizat la Vila Lac o ședință PNL în contextul în care sunt voci care îl contestă în partid.

Discuții aprinse în PNL pe tema reformei lui Bolojan

Liberalii se reunesc în Biroul Politic Naţional, la Vila Lac, pentru a stabili priorităţile legislative, la începutul sesiunii parlamentare. Cel puțin ăsta este motivul oficial. Însă preşedintele PNL, Ilie Bolojan, ar putea cere un vot de încredere pentru continuarea reformelor, pe fondul blocajului din coaliţie.

Asta după ce, tot la Vila Lac, dar duminică, a decis să îi forțeze mâna premierului și a anu nțat că impune, fără drept de apel, pachetul social-democraților de relansare economică și pachete de ajutoare pentru persoanele vulnerabile.

Dar, și mai tare îl roade pe Ilie Bolojan opoziția cu care se confruntă în propiul partid. Sunt destul voci în PNL care ar vrea să îl vadă plecat. Și de la , dar mai ales din fruntea partidului.

Ce ar rezolva un vot de încredere în PNL

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, spune că un vot de încredere ar liniști cumva spiritele în PNL. Dar nu crede că scaunul lui Ilie Bolojan se clatină.

„Un vot de încredere în BPN, dacă o să fie cerut, este normal, s-a mai întâmplat. Un astfel de vot ar rezolva toate chestiunile din spațiul public, dar eu nu cred că scaunul lui Ilie Bolojan se clatină, nici la conducerea PNL, nici în fruntea Guvernului României, nu sunt motive pentru așa ceva.

Este decizia domnului președinte, dacă o să ceară acest vot. Nu este o chestiune anormală. Cred că dacă se decide vrea să se asigure că există suportul majorității din BPN.

Sunt liberali care critică conducerea partidului în spațiului public, nu e ceva nou. Lucrurile ar trebui gestionate în cadrul intern, e dreptul lor să facă ce doresc, dar nu cred că face bine acest lucru.”, a declarat Mircea Abrudean, președintele Senatului.