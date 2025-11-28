B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Moșteanu a plecat de la Ministerul Apărării. Radu Miruță e interimar. Care e următoarea propunere a USR-ului

Moșteanu a plecat de la Ministerul Apărării. Radu Miruță e interimar. Care e următoarea propunere a USR-ului

Adrian A
28 nov. 2025, 13:33
Moșteanu a plecat de la Ministerul Apărării. Radu Miruță e interimar. Care e următoarea propunere a USR-ului
Sursa foto: Facebook @Alexandru Dimitriu
Cuprins
  1. Pe cine ar propune USR la Ministerul Apărării
  2. CV-ul lui Alexandru Dimitriu
  3. Demisia lui Moșteanu

După ce Ionuț Moșteanu a plecat de la Ministerul Apărării în această dimineață, cei de la USR sunt în situația să aleagă un alt ministru. Deocamdată, interimatul va fi asigurat de ministrul Economiei, Radu Miruță.

Pe cine ar propune USR la Ministerul Apărării

Potrivit unor surse politice, urmașul lui Ionuț Moșteanu la Ministerul Apărării ar fi Alexandru Dimitriu, deputat USR de București.

Dimitriu a mai fost secretar de stat în ministerul Justiției în 2021 și consilier local la sectorul 5 până în 2024 când a obținut un mandat de deputat din partea USR.

CV-ul lui Alexandru Dimitriu

Și dacă tot sunt discuții pe tema studiilor și diplomelor, ne uităm înainte la CV-ul lui Alexandru Dimitriu. Potrivit documentului postat pe site-ul Camerei Deputaților, Dimitriu a urmat cursurile ASE unde nu și-a luat licența, în schimb a obținut licența la Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu în 2006. De asemenea, are și o diplomă de master, obținută în 2010 la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, și este doctor în drept la aceeași facultate.

De asemenea, este absolvent al unui curs de formare psihopedagogică și a urmat un curs de diplomație și relații internaționale.

Demisia lui Moșteanu

Ionuț Moșteanu a demisionat după ce a fost acuzat că și-a falsificat CV-ul pentru a putea obține diverse funcții în stat. Ionuț Moșteanu și-a anunțat demisia într-o postare pe Facebook, precizând că face acest gest „cu asumare și respect față de Armata Română.”

Premierul Ilie Bolojan a transmis, într-un comunicat de presă, că a luat act de demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării Naționale și vicepremier al guvernului.

Îi mulțumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului.”, a transmis Ilie Bolojan.

Acesta anunță că a propus președintelui României ca interimatul la Ministerul Apărării să fie asigurat de Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

