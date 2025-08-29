Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, la finalul ședinței de Guvern, că a fost adoptat proiectul de lege privind pensiile magistraților. Pe de altă parte, premierul a spus într-o conferință de presă că au fost adoptate doar cinci dintre proiectele legislative care fac parte din pachetul 2 de reforme, măsurile privind administrația locală fiind scoase de pe ordinea de zi.

Cuprins

Ce a spus Ilie Bolojan despre măsurile privind pensiile magistraților

Premierul a subliniat că sunt rezolvate două probleme majore privind pensiile magistraților: eliminarea posibilității magistraților de a se pensiona în plină maturitate profesională și stabilirea unui prag pentru ca magistrații să nu mai obțină o pensie la feld e mare ca ultimul salariu.

“Acest proeict de lege rezolvă două din cele trei probleme majore care țin de partea de eficiență și de echitate a acestui domeniu, respectând independența justiției, fiind conștienți de importanța magistraturii într-un stat. Nu putem evita acumulările negative pe care le-am avut în acești ani.

Prima dintre ele este pensionarea la o vârstă a unei maturități profesionale care nu mai poate continua. Atunci când ai 48-49 de ani când ai maturitatea profesională poți să asiguri penru mulți ani înainte servicii publice pentru cetățeni. Acest proeict prelungește vârsta de pensionare la vârsta standard, până la 65 de ani și acordă o periaodă tranzitorie în așa fel încât vârsta de pensionare să crească treptat în următorii 10 ani așa cum este propus în acest pachet.

Cel de-al doilea aspect rezolvat prin acest proiect de lege este valoarea pensiei în magistratură. Și aici am avut o ituație anormală, care nu se găsește nicăieri în sistemul de pensii general, nici în România, nici în alte țări europene, și anume ca valoarea pensiei să fie egală cu ultimul salariu în plată”.

Premierul Bolojan a precizat că în formula propusă de lege pensia în magistratură nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu:

“Astăzi valoarea unei pensii medii în magistratură este între 4.800 și 5.000 de euro, deci 24.000-25.000 de lei, o pensie care este de multe ori mai mare decât pensia medie de 550-600 de euro care este în România. În formula propusă de lege pensia în magistratură nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu, ceea ce oricum este cea mai mare pensie dintre categoriile profesionale din România, dar este una mult mai echitabilă și mai apropiată de realitate”.

Ce alte măsuri ar putea fi luate privind magistrații, potrivit lui Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a mai precizat că trebuie în continuare luate măsuri privind stabilirea unei legi clare a salarizării magistraților:

“Cea de-a treia componentă care nu este rezolvată de acest pachet dat trebuie și aceasta clarificată cât mai repede posibil este un sistem de salarizare clar. Pe actualul sistem interpretabil am avut peste 23.000 de procese generate de magistrați legate de salarii și pe diferite aspecte care țin de discriminare, inechități, calcule procentuale s-a ajuns în situația ca statul român să plătească peste 2 miliarde de euro diferențe salariale suplimentare și mai sunt încă cam pe atât care trebuie achitat în perioada următoare. E nevoie de un sistem de salarizare predictibil care să nu mai permită o astfeld e situație înc are ai procese în cascadă”.

Măsurile privind administrația locală, scoase de pe ordinea de zi

Cel de-al șaselea pachet, cel referitor la administrația publică, a fost scos de pe ordinea de zi și urmează să fie discutat duminică.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunțat că în ședința extraordinară a Guvernului de vineri au fost adoptate cinci dintre proiectele legislative care fac parte din pachetul 2 de reforme.

Ilie Bolojan și-a exprimat încrederea că până la finalul săptămânii viitoare toate cele șase pachete vor fi aprobate prin asumarea răspunderii.

“Am încheiat o ședință de guvern extraordinară în care pe ordinea de zi au fost cinci din cele șase pachete, pe care ni le-am propus să le adoptăm prin procedura de asumare a răspunderii. Cel de-al șaselea, pachetul pentru administrație publică, urmează să fie discutat duminică, când foarte probabil vom avea o nouă ședință de guvern, în așa fel încât să urmeze și acest domeniu procedura de asumare a răspunderii, pentru ca la finalul săptămânii viitoare toate cele șase pachete să poată fi adoptate”, a spus Bolojan, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.