Liderii Alianța pentru Unirea Românilor au transmis un mesaj intern parlamentarilor, prin care anunță demararea procesului de strângere de semnături pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

, social-democrații vor susține acest demers, ceea ce va crește semnificativ șansele ca moțiunea să fie adoptată în Parlament.

Mesaj intern în AUR: Ce le-au transmis parlamentarilor liderii partidului suveranist

Mesajul intern transmis în partid indică o mobilizare rapidă pentru strângerea semnăturilor necesare:

”Începem azi strângerea de semnături pentru moțiunea împotriva lui Bolojan. Victorie: Va semna și PSD. Moțiunea va trece! Imediat facem anunțul, o să vă rog pe fiecare să luați semnături de la ce alți parlamentari ați contactat.

La ora 15:00 ne reunim la sala de grup etaj 3 pentru a centraliza semnăturile și a discuta strategia pentru următoarea săptămână”, se arată în mesajul transmis în interiorul partidului, potrivit .

Mesaj intern în AUR. Ce a spus George Simion despre depunerea moțiunii

Președintele AUR, George Simion, a confirmat duminică, la Realitatea Plus, că partidul său pregătește moțiunea de cenzură, însă documentul nu este încă finalizat. Acesta a declarat că depunerea ar urma să aibă loc după data de 1 mai.

„Am în momentul acesta 20% în Parlament prin colegii mei, prin voturile cu care românii ne-au dat încrederea lor. Sigur că dacă mâine sunt alegeri, am avea mult mai mult. Vrem să ajungem la alegeri anticipate, vom depune o moțiune, sperăm ca într-un timp cât mai scurt acest guvern să plece și ca forțele politice să stea la aceeași masă. (…)

Și așa cum am spus când am lansat manifestul opoziție națională, opoziție totală, vom vota fiecare moțiune simplă și fiecare moțiune de cenzură. Miza noastră reală este să ajungem înapoi la votul democratic. Mâine, dacă avem alegeri anticipate, cu acest guvern organizând alegerile, cu siguranță nu vom avea niște alegeri corecte, niște alegeri libere”, a precizat Simion.

Ce a mai declarat Simion despre moțiune

„Nu este scrisă moțiunea. O să trebuiască să ajungem la un consens și cu celelalte forțe politice pentru a scrie… Eu sper ca, la începutul lunii mai și nu mai târziu, guvernul Bolojan, la începutul lunii mai este vinerea viitoare, este 1 mai, deci săptămâna următoare nu se depune moțiunea de cenzură, important este că oamenii așteaptă, vor să știe, cât mai repede, când se vor strânge semnăturile mai repede, eu promit că voi accelera cât mai mult posibil.

Vom avea și un text, vom avea și semnăturile, așa cum v-am spus, la începutul lunii mai, când cireșii deja au înflorit, Ilie Bolojan nu va mai fi premierul României, mai departe, ține de fiecare român să facă mai mult, noi facem tot ce ține de noi și discutăm cu toată lumea, este timpul să ajungem la o reconciliere națională, pentru că, în acest moment, economia României contează.”, a mai adăugat George Simion.

Ce șanse are moțiunea de cenzură să treacă

Dacă Partidul Social Democrat va susține inițiativa, așa cum se arată din ultimele informații, moțiunea de cenzură ar putea avea suficiente voturi pentru a fi adoptată.

Totuși, rămâne de văzut dacă toate partidele din opoziție vor vota în bloc.