Ședință decisivă la PSD. Conducerea Partidului Social Democrat se întâlnește luni, de la ora 14:00, într-o ședință a Biroului Politic Național, convocată rapid, pentru a decide următorii pași în criza politică. Potrivit unor surse politice, principala miză este stabilirea unei poziții clare privind depunerea unei moțiuni de cenzură.

Întâlnirea are loc imediat după consultările de la Palatul Cotroceni, unde i-a convocat pe liderii principalelor partide, PSD, PNL, USR și UDMR, pentru discuții privind ieșirea din blocajul politic.

Ședință decisivă la PSD. Vor depune moțiune de cenzură în perioada următoare?

Social-democrații urmează să decidă dacă vor iniția o moțiune de cenzură în perioada imediat următoare, cel mai probabil chiar săptămâna viitoare, sau dacă vor aștepta ca acest demers să fie lansat de partidele din opoziție, potrivit .

Decizia nu este una simplă, în condițiile în care există riscuri politice importante. Dacă o eventuală moțiune nu ar trece de Parlament, în actuala sesiune legislativă nu mai poate fi depusă o alta, ceea ce ar consolida poziția premierului Ilie Bolojan până în toamnă.

Ședință decisivă la PSD. Ce tensiuni există în interiorul partidului

În interiorul PSD s-au conturat deja două direcții clare. O parte dintre lideri susțin depunerea rapidă a unei moțiuni de cenzură, în cazul în care nu se ajunge la o soluție politică în zilele următoare.

Pe de altă parte, există și o tabără care cere prudență și o analiză atentă a situației din Parlament. Aceștia se tem că opoziția nu ar vota în bloc moțiunea, ceea ce ar duce la un eșec cu consecințe majore pentru partid.

Ce spune AUR despre susținerea Guvernului

Din partea opoziției, semnalele sunt amestecate. Alianța pentru Unirea Românilor a transmis că nu va susține un eventual vot de încredere pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan. Dan Dungaciu a declarat că nu poate garanta însă disciplina tuturor parlamentarilor formațiunii, lăsând loc unor incertitudini privind votul final.

Acesta a nuanțat și calendarul moțiunii de cenzură, după ce Petrișor Peiu anunțase anterior depunerea la începutul lunii mai, precizând că a fost „o exprimare probabil mai grăbită”.

Ședință decisivă la PSD. Ce scenarii se conturează pentru ieșirea din criza politică

În acest moment, mai multe variante sunt luate în calcul pentru resetarea scenei politice. Mai exact, o posibilă reconciliere între PSD și PNL, desemnarea unui premier tehnocrat, depunerea unei moțiuni de cenzură, organizarea de alegeri anticipate sau chiar o sesizare la Curtea Constituțională.

Corneliu Bjola consideră că scenariul cel mai probabil rămâne moțiunea de cenzură, însă avertizează că aceasta ar putea complica și mai mult situația politică.

Există posibilitatea unei sesizări la CCR?

După prima rundă de consultări de la Cotroceni, surse politice au indicat că liderul PSD Sorin Grindeanu i-ar fi transmis președintelui Nicușor Dan că ia în calcul sesizarea Curtea Constituțională a României.

Demersul ar avea rolul de a clarifica dacă actualul guvern mai are legitimitate, în contextul demisiei miniștrilor PSD.