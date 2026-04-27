Vica Blochina a vorbit deschis despre relația pe care o are cu Bianca Drăgușanu și a explicat de ce nu sunt prietene apropiate. Vedeta a mărturisit că, deși ies împreună în oraș, nu se bazează pe ea în momentele importante.

De ce nu are încredere Vica Blochina în Bianca Drăgușanu

spune că Bianca este o persoană alături de care îți place să te afișezi, dar care te poate lăsa baltă oricând.

Vedeta a explicat că a învățat din experiență să nu aibă așteptări de la ea. Deși nu o vorbește pe la spate, Bianca ar avea un mod de a fi care nu permite o prietenie adevărată și sinceră.

„Sunt oameni cu care e mișto să ieși, doar pentru a se uita lumea la tine. Spre exemplu, Bianca Drăgușanu. Nu poate să fie prietenă bună niciodată. Te vinde oricând. Nu te bârfește sau ceva, nu în sensul ăsta, dar te lasă baltă, când nu te aștepți. Eu cu Bianca suntem prietene de conjunctură. Nu am putut să fie prietenă foarte bună cu ea niciodată. Nu (n.r. a fost dezamăgită). Experiență. Fiecare face cum crede”, a declarat Vica Blochina.

Ce relație are Vica Blochina cu fiul ei

Dincolo de discuțiile din showbiz, Vica este foarte mândră de legătura pe care o are cu fiul său, Edan.

Deși băiatul s-a mutat la tatăl lui, Victor Pițurcă, cei doi au rămas foarte apropiați.

Vedeta susține că este o mamă modernă și că fiul ei îi cere mereu sfaturi, având încredere deplină în ea.

„Suntem foarte buni prieteni, are parte de tot sprijinul meu, mereu îmi zice că sunt cea mai deșteaptă mamă din lume, prin orice trece am maturitatea necesară și sunt foarte deschisă, le zic cum e mai bine, dau sfaturile foarte mișto”, a povestit vedeta pentru Xtra Night Show.

Cum a răspuns Bianca Drăgușanu

În timp ce Vica își spune părerea sinceră, Bianca Drăgușanu susține că este un om echilibrat și fericit.

Aceasta se concentrează pe familia ei și pe noile cursuri pe care le-a lansat pentru îngrijirea părului.

Bianca a explicat că fetița ei și mama sa sunt singurele persoane care contează cu adevărat în viața ei în acest moment.

„Pentru că am un copil frumos și mama e sănătoasă și alături de noi de când s-a născut Sofia, sunt foarte bine, sunt un om echilibrat. Ele două contează cel mai mult pentru mine în viața asta!”, a mărturisit Bianca Drăgușanu pentru .